Началось строительство на Заинской ГРЭС, модернизируемой при поддержке ВТБ

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50295

В Татарстане в рамках проекта модернизации ключевого объекта энергетической инфраструктуры Республики Татарстан - Заинской ГРЭС – начались строительные работы непосредственно на объекте.

Для его реализации в 2020 году ВТБ предоставил «Татэнерго» крупнейший в истории компании инвестиционный кредит. Его сумма – 36 млрд рублей, срок – 16 лет. В течение года шли подготовительные работы по оформлению проектной документации и получению необходимых разрешений.

– Банк ВТБ нацелен на поддержку инновационных проектов в энергетической отрасли, направленных на сокращение выбросов и повышение эффективности. Так, на Заинской ГРЭС ежегодно будет экономиться миллиард кубометров газа. Наша стратегия финансирования энергообъектов включает не только предоставление кредитных линий, но и выпуск «зеленых» облигаций, оценку ESG-факторов, консультирование и многое другое. Сделка с «Татэнерго» - образец комплексного подхода как к реализации проектов, так и к сотрудничеству ВТБ с клиентами, – заявил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

На текущий момент банк профинансировал инвестпроект на 14,2 млрд рублей. Средства направлены в том числе на работы ЕРС-подрядчика по проекту (ENKA) в рамках контракта с фиксированной ценой по сооружению электростанции «под ключ».

– На реализацию проекта претендовали крупнейшие международные строительные фирмы и поставщики энергетического оборудования, но по результату проведенных торгов победителем была определена турецкая ЭНКА с использованием оборудования General Electric. На текущий момент получено положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий ФАУ «Главгосэкспертиза России», а также разрешение на строительство, которое началось в декабре 2021 года, –отметил гендиректор «Татэнерго» Раузил Хазиев.

В ходе реконструкции на ГРЭС будет сооружена первая и одна из самых мощных в России парогазовых установок производства General Electric с установленной мощностью 858 МВт и беспрецедентной эффективностью работы — КПД составит 65%. Реализация проекта модернизации ЗГРЭС обеспечивает более высокие, относительно традиционной энергетики, показатели экономичности ПГУ. Это не только уменьшит количество вредных выбросов в атмосферный воздух, но и предотвратит выброс более 1,5 млн т. СО2 в год.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50295

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined