Над Екатеринбургом пролетел дымящийся самолет

В субботу утром, 6 августа, в небе над Екатеринбургом пролетел самолет, который оставлял за собой клубы черного дыма.

— Рядом с Кольцово самолет заходил на посадку. Он летел и дымил, — рассказала местная жительница E1.RU.

Самолет оказался военным. По информации издания, для этого авиалайнера такая ситуация нормальна.

В аэропорту Кольцово подтвердили, что никаких аварийных ситуаций не происходило.

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