Над Екатеринбургом пролетел дымящийся самолет

В субботу утром, 6 августа, в небе над Екатеринбургом пролетел самолет, который оставлял за собой клубы черного дыма.
— Рядом с Кольцово самолет заходил на посадку. Он летел и дымил, — рассказала местная жительница E1.RU.
Самолет оказался военным. По информации издания, для этого авиалайнера такая ситуация нормальна.
В аэропорту Кольцово подтвердили, что никаких аварийных ситуаций не происходило.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев