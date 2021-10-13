Налоги подешевели? Объясняем изменения суммы платежек

В НАШУ редакцию пришло несколько сообщений об изменении суммы налога в этом году: в основном жители Екатеринбурга стали платить меньше, а вот жители городов Свердловской области, наоборот, больше. Сегодня, 13 октября, начальник отдела налогообложения имущества свердловского УФНС Павел Ваняшин объяснил, с чем это связано. И кому теперь тоже положено платить налоги.
В 2020 году перерасчет налога идет по кадастровой стоимости. Сумма налога в среднем для большинства плательщиков будет меньше, чем в прошлом году. Снижение составило порядка 30%. При этом размер налога зависит от налоговых ставок. Органы самоуправления могут устанавливать дифференцированные налоговые ставки в зависимости от кадастровой стоимости объектов недвижимости. В Екатеринбурге для них ставки не установлены, применяются ставка, установленная кодексом - 0,1%. В других органах самоуправления используется прогрессивная шкала ставок. То есть чем больше стоимость налогового имущества - тем больше ставка. Например, в Ревде. Если стоимость квартиры больше определенной суммы, ставка может применяться 0,3%. Этим объясняется превышение суммы налогов по сравнению с Екатеринбургом.
Переход на исчисление налога по кадастровой стоимости пройдет поэтапно, в Свердловской области пока что коэффициент переходного периода составляет 0,2%. То есть если вы ранее 1000 рублей то по коэффициенту 0,2% оплатите только 200 рублей, а в следующем году уже 400 рублей. Дальше сумму налогов снова поднимут (коэффициент, предположительно, составит 0,4%).
Кроме того, в этом году впервые налогоплательщиками станут владельцы недвижимости, построенной после 2013 года. В Свердловской области это порядка 200 тысяч человек.
Если вам не пришло уведомление, посмотрите информацию на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru/rn66. Это происходит если:
- Сумма налога меньше 100 рублей.
- Размер вычета больше, чем площадь объекта (например, площадь дома меньше 50 кв. метров).
- У вас есть льготы по налогам.
- Ранее вы переплатили.
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