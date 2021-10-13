Налоги подешевели? Объясняем изменения суммы платежек

Переход на исчисление налога по кадастровой стоимости пройдет поэтапно, в Свердловской области пока что коэффициент переходного периода составляет 0,2%. То есть если вы ранее 1000 рублей то по коэффициенту 0,2% оплатите только 200 рублей, а в следующем году уже 400 рублей. Дальше сумму налогов снова поднимут (коэффициент, предположительно, составит 0,4%).

Кроме того, в этом году впервые налогоплательщиками станут владельцы недвижимости, построенной после 2013 года. В Свердловской области это порядка 200 тысяч человек.

Если вам не пришло уведомление, посмотрите информацию на сайте ФНС России www.nalog.gov.ru/rn66. Это происходит если:

Сумма налога меньше 100 рублей. Размер вычета больше, чем площадь объекта (например, площадь дома меньше 50 кв. метров). У вас есть льготы по налогам. Ранее вы переплатили.

Оплатить налоги нужно до 1 декабря 2021 года.

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