НАШ фоторепортаж с открытой репетиции в цирке Екатеринбурга

Время выступления воздушных гимнастов под руководством Вилена Головко. Под 25-метровым куполом цирка ловкие артисты кувыркаются без устали. В этой сфере самым сложным трюком считается тройное сальто, а в программе аттракциона его исполняют четыре человека. А Денис Парцвания и вовсе готов сделать четыре сальто мортале. Кроме него такой трюк делают всего несколько человек в мире. Гимнасты признались, на репетицию этого номера ушло два года. А страшно - всегда. Но каждый раз переступать через эмоции - легче. На руках у ребят гимнастические накладки из кожи и бинты, чтобы лучше держаться, также они посыпают ладошки магнезией, чтобы руки, на которых от усердных тренировок очень много мозолей, не потели.

Впервые на арену вышел НАШ знакомый теленок Тэфи! Ему еще всего 17 дней, но он уже повторяет за мамой и отцом Оскаром все номера. Бегает по кругу манежа и внимательно все изучает. И если что - прячется за мамой.

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