НАШ фоторепортаж с открытой репетиции в цирке Екатеринбурга

Сегодня, 28 июня, в Екатеринбургском цирке прошла открытая репетиция для воспитанников детских домов. Попасть на уникальное выступление удалось и НАШЕЙ. Рассказываем, что детишки спрашивали у цирковых артистов "Росгосцирка". Известный продюсер и создатель шоу "5 континентов" Гия Эрадзе решил лично приехать в Екатеринбург, Известный продюсер решил лично приехать в Екатеринбург, чтобы поздравить Рустама Газзаева с рождением первого в российском цирке бизона и раскрыть НАШИМ читателям несколько секретов закулисной жизни.
Первыми на манеж вышли медведицы Вита и Лила - две сестры, которым по четыре года. Сегодня - без декораций, костюмов и лишнего шуму. Дрессировщики Алексей и Екатерина Плотниковы показывают, как медведи занимаются вне выступлений. За успешный трюк - печенье и сгущенное молоко. Кстати, видео с первого ряда вы можете посмотреть в НАШЕМ Instagram под ником ngzt.
Впервые на манеж вышли сестренки Майя и Соня, совсем еще медвежата, которым по полтора года. Через год-два они станут полноценными артистами. Сам Алексей занимается с медведями с 22 лет. На каждый трюк уходит не по году. После пары номеров детишки начали задавать забавные вопросы: мишки шампунем моются или водичкой? А за какое время можно научить медведя ездить на велосипеде ? А ругаются ли мишки братья и сестрички?
Используем специальные шампуни для животных, они это делают еще и в бассейне у себя, стараемся поддерживать гигиену систематически. Наш аттракцион построен в цыганском ключе, на самом деле за полгода, я думаю, можно научить медведя ездить на велосипеде. В природе они одиночки, но наши медведи родственники - таких пока не было случаев, не ругались.
А теперь на сцене звезда - мастер спорта по художественной гимнастике, Татьяна Махортова. Сегодня она тоже в простой спортивной одежде, но на каблуках! Это уникальный элемент ее аттракциона. Стоя на огромном шаре эта хрупкая девушки крутит по 45 хулахупов. И это не так просто.
В цирк я пришла когда мне было 16 лет, работаю уже около 25 лет. Сильно ли болит спина? Да, иногда болит, но мы стараемся предотвратить все эти ситуации.
Время выступления воздушных гимнастов под руководством Вилена Головко. Под 25-метровым куполом цирка ловкие артисты кувыркаются без устали. В этой сфере самым сложным трюком считается тройное сальто, а в программе аттракциона его исполняют четыре человека. А Денис Парцвания и вовсе готов сделать четыре сальто мортале. Кроме него такой трюк делают всего несколько человек в мире. Гимнасты признались, на репетицию этого номера ушло два года. А страшно - всегда. Но каждый раз переступать через эмоции - легче. На руках у ребят гимнастические накладки из кожи и бинты, чтобы лучше держаться, также они посыпают ладошки магнезией, чтобы руки, на которых от усердных тренировок очень много мозолей, не потели.
Впервые на арену вышел НАШ знакомый теленок Тэфи! Ему еще всего 17 дней, но он уже повторяет за мамой и отцом Оскаром все номера. Бегает по кругу манежа и внимательно все изучает. И если что - прячется за мамой.
- А еще НАША побывала за кулисами цирка: мы покормили бизонов с рук и посмотрели, как живут дикие кошки. Смотрим НАШ фоторепортаж!
- А еще билеты в цирк дают за прививку от коронавируса. Расскажем и о других бонусах.
- Другие интересные истории о животных: сурок из Екатеринбурга набирает сотни тысяч просмотров в интернете! Зимой милый зверек спит, а летом - радует подписчиков в TilTok.
- Забрала у толпы детей и отправила в Москву на операцию: история о том, как екатеринбурженка спасла летучую мышь.
- Вечный беспорядок и искусанные в кровь руки. Каково это, завести в доме енота?
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев