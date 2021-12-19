НАШ гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря для всех знаков зодиака

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Избегайте сомнительных авантюр – и неделя закончится даже лучше, чем вы предполагаете.  

Овен

Ваша жизнерадостность и остроумие сделают вас душой компании. Скорее всего, вы добьетесь расположения влиятельных людей и получите новый заказ или предложение. Убедитесь, что успеваете закончить то, что уже начали.

Телец

Всю неделю вам придется разрываться между домом и работой, пытаясь уладить семейные дела и профессиональные проблемы. Не поддавайтесь эмоциям и, если вам трудно – попросите помощи.

Близнецы

Противоречивые желания заставят переосмыслить свое отношение ко многому, в том числе и к некоторым людям. Несмотря на некоторую напряженность в начале недели, душевное равновесие вам удастся обрести к выходным.

Рак

Вы успеете так много сделать, что останетесь довольны собой. Можете смело обращаться к начальству – успех гарантирован.  Главное – хладнокровно проанализировать ситуацию. Возможно, что в профессиональном отношении эта неделя повлияет на весь последующий год.

Лев

Наступает благоприятное время для анализа законченных дел и планирования будущих свершений. Обаяние и харизма помогут вам блеснуть в обществе, завести новые знакомства, привлечь новых союзников и добиться успеха.

Дева

Обстоятельства потребуют вашего активного вмешательства в дела друзей и близких. Чем раньше вы отреагируете, тем более благополучным будет исход. Прислушайтесь к своей интуиции – даже если вы не можете придумать рациональное решение проблемы, его подскажет ваш внутренний голос.

Весы

Вы сможете воплотить в реальность самые сокровенные желания. Неделя удачна для крупных покупок и приобретений. В отношениях с любимым человеком наметятся перемены к лучшему. Возможно, вы получите от него какое-то далеко идущее предложение.

Скорпион

Семейные дела или отношения с любимым человеком потребуют от вас самоотдачи. Не сопротивляйтесь, потому что время вы потратите с удовольствием. Будьте готовы идти на компромисс.

Стрелец

Сейчас вам отведена роль миротворца – разрешать противоречивые ситуации, и веро­ятнее всего – на работе. Что бы ни происходило, уверенность в себе и позитивный настрой не покинут вас, однако принимать важные решения не рекомендуется. 

Козерог

Именно сейчас вы выбираете свое ближайшее будущее. Вероятны интриги недоброжелателей и нежелательные встречи. Возможны внезапные расходы. Постарайтесь быть в тонусе и хорошем настроении, тогда судьба пойдет вам навстречу.

Водолей

Переоценка ценностей, анализ событий, составление новых планов – именно этим вы сможете заняться в свое удовольствие. Друзья и родные будут готовы помочь вам. Не проявляйте излишнего любопытства к чужим тайнам – это может привести к нежелательным последствиям.

Рыбы

Действуйте старыми, проверенными способами – не испытывайте судьбу. Проявите сдержанность, опасайтесь неоправданного риска. Хорошие новости, несмотря на их позитивное содержание, могут заставить вас изменить свои планы.


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