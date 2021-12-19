НАШ гороскоп на неделю с 20 по 26 декабря для всех знаков зодиака

Обстоятельства потребуют вашего активного вмешательства в дела друзей и близких. Чем раньше вы отреагируете, тем более благополучным будет исход. Прислушайтесь к своей интуиции – даже если вы не можете придумать рациональное решение проблемы, его подскажет ваш внутренний голос.