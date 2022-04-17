НАШ гороскоп с 18 по 24 апреля

ОВЕН. Вас осенит вдохновение – записывайте свои мысли и идеи. Энтузиазм может толкать вас на неоправданный риск. Ситуации тяготеют к переменам и изменению устоявшихся схем отношений, но рубить с плеча не стоит – повремените с судьбоносными решениями.

ТЕЛЕЦ. Любовь, творчество и игра могут принести как сильные впечатления, так и неприятности. Ни в чем не допускайте чрезмерности и перенапряжения. Заниматься лучше всего работой, которая требует поиска информации, нестандартных решений.

БЛИЗНЕЦЫ. Не спешите продвигать дела, в отношении которых испытываете большой интерес, – сейчас это может погубить их. Вам нужно набраться терпения и упорядочивать то, что есть. Получения желаемого придется подождать.

РАК. Жизнь становится динамичнее и разнообразнее. Меняются расстановка сил, планы и роли. Вам нужно спокойно принять это и переоценить ситуацию. Пора расстаться с прошлым, обдумав и отпустив его. Дайте проясниться перспективам.

ЛЕВ. Возможно, вам предстоит сделать какой-то выбор – «все к тому идет». В романтических отношениях вероятны конфликты и переломные ситуации, но это расчищает дорогу к желаемой цели. Отложите второстепенные дела, больше отдыхайте.

ДЕВА. Крупных перемен пока не ждите – в вашей жизни происходят небольшие подвижки в сторону желаемого результата. Продолжайте спокойно двигаться вперед и, если ваш темп не устраивает окружающих, не беспокойтесь об этом.

ВЕСЫ. Сейчас судьба подводит вас к чему-то важному, заставляет решиться на перемены. Возможны нарушения и расторжения договоренностей. Если не хотите уступать, займитесь своим делом, не отвлекаясь на второстепенные занятия.

СКОРПИОН. Ваш настрой многое может изменить, но желание сделать что-то немедленно может сослужить вам плохую службу. Что бы ни происходило – не торопитесь действовать, переждите первый импульс, найдите в себе силы продумать ответ.

СТРЕЛЕЦ. Меньше импровизируйте в отношениях, которые подвержены встряскам, не провоцируйте конфликты, как бы ни хотелось вам получить больше определенности. Мечтайте, собирайте информацию. Если мечтать правильно, все нужное притянется.

КОЗЕРОГ. Сейчас вам нужно уделить максимум внимания отношениям с близкими, домашним делам, укреплению связей с дальними родственниками. Полезно провести генеральную уборку. То, о чем впоследствии можете пожалеть, нужно взять под контроль.

ВОДОЛЕЙ. Расставьте приоритеты и не суетитесь без необходимости. Главное – правильно почувствовать, чего от вас требует текущая ситуация. В вашем графике прибавится сверхурочной работы – положительный результат не заставит себя долго ждать.

РЫБЫ. С осторожностью отнеситесь к непроверенным новостям. Сейчас очень многое «плывет» вам в руки, но это может оказаться не тем, что вам требуется. Уплотняйте вынужденное ожидание приятными занятиями – у вас хорошие перспективы.