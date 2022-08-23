НАШ гороскоп с 22 по 28 августа: у Раков возможны неудачи, а Стрельцы смогут улучшить свое материальное положение

Овен

Звезды расположены к Овнам сегодня благосклонно. Под особым покровительством находятся люди, занимающиеся творчеством и воспитанием. Щедро делитесь с окружающими душевным теплом. Ваше присутствие в обществе будет действовать на людей успокаивающе. Благоприятный день для решения семейных проблем. Сегодня к вам вернутся давно забытые чувства. В семье будут царить нежность и любовь.

Телец

Будьте осторожны. Хотя у Тельцов нет прямых врагов, вероятно проявление агрессии со стороны незнакомых людей. В общении с коллегами и старшими родственниками соблюдайте сдержанность. Держитесь подальше от слишком активных и деятельных людей. Водоворот жизни может захватить вас и подчинить чужому влиянию.

Близнецы

Вы можете почувствовать потребность в общении с родителями, давними друзьями или в посещении памятных для вас мест. Удачный день для Близнецов творческих профессий. Они смогут реализовать свои творческие устремления. Однако улучшения материального благосостояния не предвидится. Возможны неожиданные расходы.

Рак

День, отражающий вашу внутреннюю сущность. Он может сложиться двояко. Возможны неудачи из-за потакания собственным слабостям, рассеянности, эгоизма. Позаботьтесь о том, чтобы ваше окружение состояло из надежных людей. Удвойте свою заботу о близких. Будьте осторожнее и сдержаннее в словах.

Лев

Жизненный потенциал Львов сегодня начинает расти. Вам будет легко справиться с самыми сложными задачами, которые казались неразрешимыми. Творческие люди смогут раскрыть свой потенциал. Звезды советуют не упускать благоприятный момент для укрепления социального и материального положения. Вы не должны отказываться от новых дел, даже если они покажутся бесперспективными.

Дева

День обретения внутренней свободы, озарения, радости бытия. Накопленный жизненный опыт и духовный потенциал Дев старшего поколения будет требовать анализа и систематизации. Благоприятны путешествия, индивидуальные занятия. Вы будете способны разработать новые идеи и реализовать их на будущей неделе. Близкие люди ждут от вас взаимности и участия.

Весы

Вероятны неожиданные события, результат которых покажется вам несправедливым. Возможно, всплывут старые долги или обязательства, о которых вы забыли. Будьте к себе критичнее, вспомните ошибки, проступки и промахи. Не исключены проблемы и в семейных отношениях. Излишняя категоричность суждений может осложнить ситуацию.

Скорпион

Стремление к высоким недосягаемым идеалам может сочетаться с возрастанием тревожного состояния, недовольством работой или достигнутыми результатами. Звезды рекомендуют проявлять осмотрительность по отношению к своему здоровью и в отношениях с близкими людьми. Вы можете незаслуженно обидеть близкого человека одним неосторожным словом. Хороши прогулки на свежем воздухе, физическая работа.

Стрелец

В общении с деловыми партнерами следует правильно выбрать момент, чтобы расставить необходимые акценты. Займитесь планированием своей деятельности, в результате которой вероятно улучшение социального положения. Не отказывайтесь от помощи друзей и коллег, иначе вероятность успеха будет равна нулю. Хороший день для представителей творческих профессий. Творческая активность принесет долгожданные результаты.

Козерог

Козерогам гороскоп на сегодня прогнозирует неожиданную прибыль или непредвиденные траты. Постарайтесь не рисковать. Не доверяйте первому впечатлению – оно будет ошибочным. Способность к анализу и острый, пытливый ум помогут вам найти выход из противоречивых ситуаций. Вы сможете разгадать все загадки и ребусы, предложенные жизнью. Уверенность и оптимизм помогут справиться с накопившимися проблемами.

Водолей

Гороскоп на сегодня рекомендует Водолеям решительно действовать во всем и не выпускать инициативу из своих рук. Не бойтесь браться за любую работу, хотя реализовать свои планы будет непросто. Вероятно обострение чувственности, интуиции, склонности к мистицизму.

Рыбы

Превратности судьбы могут помешать вам реализовать задуманное. Возможно, что ситуация сложится таким образом, что вам придется решать множество вопросов одновременно. Избегайте ненужных споров, острых дискуссий, которые ни к чему, кроме взаимного раздражения, не приведут. Остерегайтесь завистливых и агрессивных людей.

Составлен астрологом Мариной Александровой