НАШ гороскоп с 29 августа по 4 сентября: Тельцов обуяет ревность, а Раки будут решать финансовые проблемы

Овен

Овнам в начале недели звезды советуют быть внимательнее к близким людям. Если у вас есть дети, то, возможно, вам придётся побеспокоиться об их поведении. В романтических отношениях следует подумать, понравится ли вашему любимому человеку тот сюрприз, который вы ему готовите. Творческим людям трудно будет сосредоточиться на каком-то одном деле. Для вас будут характерны метания, творческие поиски и некоторая разбросанность мыслей. С середины недели супружеские и партнёрские отношения укрепятся. Вы сможете спокойно и трезво обсуждать любые вопросы. Успешно пройдёт решение бытовых и хозяйственных проблем. Это хорошее время для проведения генеральной уборки и ремонта бытовой техники. На выходных будьте осмотрительнее при использовании лекарственных препаратов, не перепутайте их и не ошибитесь в дозировке.

Телец

У Тельцов в начале недели могут возникнуть осложнения в семье и с жильем. Если вы находитесь в процессе юридического оформления прав на недвижимость или решаете вопросы с наследством, то на этой почве могут возникнуть разногласия с близкими людьми. Другая острая тема - беспорядок в доме и споры по поводу того, кому придётся делать уборку. С середины недели и до выходных наступает период расцвета любовных и романтических отношений. Хорошо в эти дни оказаться на курорте у теплого моря, отдыхать, развлекаться. Одинокие Тельцы могут в поездке познакомиться с представителем противоположного пола, с которым завяжут бурный роман. Общение с детьми доставит вам немало приятных минут. На выходных днях не обижайте любимого человека подозрениями ревности.

Близнецы

У Близнецов в начале недели складывается неблагоприятное время для поездок и контактов с людьми. Если у вас есть личный автомобиль, то в этот период нежелательно совершать частые поездки. В пути у вас могут возникнуть непредвиденные препятствия: например, вы можете попасть в пробку и из-за этого опоздать на важную встречу. Также возможна поломка автомобиля. Отношения с соседями и знакомыми могут испортиться из-за неосторожно высказанного критического замечания. С середины недели и до выходных в вашей семье наступит полный расцвет отношений. Многие спорные вопросы теперь удастся легко и без осложнений урегулировать. Особенно это касается обсуждения проблем, касающихся наследства и взаимоотношений между поколениями в семье. Однако постарайтесь все семейные дела успеть решить до выходных.

Рак

В начале недели Ракам придётся заниматься урегулированием материальных и финансовых вопросов. Ваши расходы могут вырасти, из-за чего вам придётся планировать свой бюджет таким образом, чтобы не потратить слишком много денег. Не исключены поломки электронной техники или компьютеров и необходимость нести дополнительные расходы в связи с этим. С середины недели и до выходных наступает благоприятный период для восстановления отношений с соседями, родственниками и партнёрами. Это время примирения и сотрудничества с окружающими людьми. Возможно, вас пригласят совершить поездку за город на пикник, и вы неплохо проведете время. На выходных, напротив, нежелательно отправляться в короткие и дальние поездки.

Лев

В начале недели звезды советуют Львам позаботиться о своём здоровье. В первую очередь следует беречь себя от переохлаждения, поскольку возрастает вероятность простудных заболеваний. Не перенапрягайте зрение: это может стать причиной головных болей. Также в эти дни может сорваться ранее запланированная поездка. С середины недели до выходных у вас увеличатся материальные возможности. На эти дни хорошо планировать крупные покупки. Также это благоприятное время для лечения и профилактики заболеваний: сейчас в вашем организме усиливаются защитные силы, иммунитет, что создает предпосылки для преодоления любых недугов. На выходные дни желательно не планировать поход по магазинам, поскольку в это время есть риск утери или кражи денег.

Дева

У Дев, которые состоят в романтических отношениях, в начале недели может произойти ухудшение. Вероятная причина этого - ваша подозрительность и недоверие к любимому человеку. Возможно, вам будет казаться, что он что-то скрывает от вас или ведет двойную жизнь. Также это неблагоприятное время для тайных интимных свиданий. Звезды советуют вам вести себя открыто, более заботливо и доверительно относиться к любимому человеку. С середины недели и до выходных наступает период творческого взлета. Вы почувствуете, будто перед вами открываются новые перспективы и вы готовы на смелые независимые поступки. В любовных отношениях усиливаются чувства, гармония. Ваши отношения наполняются нежностью и страстью. А вот на выходных днях в супружеских отношениях могут появиться проблемы. В эти дни лучше не заниматься обсуждением острых вопросов.

Весы

Весам в начале недели звезды не советуют приводить друзей в свой дом. Это может привести к спонтанному ухудшению отношений как с близкими родственниками и членами семьи, так и с друзьями. С середины недели вы почувствуете усиление потребности в спокойствии и уединении. Это хорошее время для выезда в тихий санаторий, расположенный на берегу реки или озера, где можно отдохнуть душевно и физически, спокойно осмыслить события последнего времени. В эти дни усиливается ваш интерес к истории своей семьи. Возможно, вам станет известно что-то новое, доселе скрытое от вас. На выходных днях совершайте прогулку перед сном на свежем воздухе, чтобы избежать бессонницы.

Скорпион

В начале недели звезды не советуют Скорпионам заниматься урегулированием вопросов, связанных с деловыми бумагами, документами. Возможно, вы столкнетесь с бюрократическими проволочками в ожидании получения водительских прав или загранпаспорта. В эти дни лучше воздержаться от инициатив с регистрацией документов. Со среды и до выходных наступает благоприятный период, когда у вас будет много новых приятных впечатлений. Возрастает положительная роль дружеского окружения. Вас будут приглашать в клубы по интересам, на дружеские вечеринки, в поездки на пикник. Обязательно соглашайтесь, вы не пожалеете о проведенном с друзьями времени. А вот выходные дни лучше провести в кругу семьи, с близкими и родными людьми.

Стрелец

Несмотря на то, что Стрельцы любят путешествовать, в начале этой недели туристические поездки вряд ли доставят вам много радости. Скорее, наоборот. Если эти дни застали вас на отдыхе у моря, не торопитесь заводить курортные романы и тратить деньги на подарки и угощения. Ваши романтические отношения, едва начавшись, очень скоро могут закончиться. Со среды до выходных будет благоприятное время для каких-то достижений, повышения вашего социального или профессионального статуса. В чем-то вы станете более заметной и знаменитой фигурой. Возможно, вам предложат занять на работе более высокооплачиваемую должность. На выходных днях лучше не обсуждать с родителями или близкими родственниками серьёзных вопросов.

Козерог

У Козерогов в начале недели возрастает вероятность получения мелких бытовых травм. Постарайтесь быть осмотрительнее и не торопиться при приготовлении пищи. Другая напряжённая тема этих дней - эмоциональные стрессы. Возрастает нестабильность вашей нервной системы, что может стать причиной эмоциональных срывов во взаимоотношениях в семье. Старайтесь контролировать свои реакции. С середины недели и до выходных вы почувствуете прилив сил и оптимизма. Резко усиливаются ваши интеллектуальные способности, что благоприятно отразится на учебном процессе. Также это хорошее время для путешествий. Возможно, вы познакомитесь с человеком, который поспособствует вашему духовному росту. На выходные дни лучше не планировать свидания.

Водолей

У Водолеев в начале недели могут ухудшиться супружеские отношения. Причиной этого может стать какая-то информация, которая негативно отразится на вашей репутации. Постарайтесь не заниматься никакими тайными делами, расследованиями, не вмешивайтесь в чужие дела. Все это может привести к нарастанию напряжённости в партнёрских отношениях и просто в отношениях с другими людьми. Со среды и до выходных дней типичные Водолеи почувствуют усиление сексуальных желаний, которые могут реализоваться в гармоничном варианте при наличии постоянных партнёрских отношений. В эти дни также могут проявиться ваши экстрасенсорные способности, вы сможете воздействовать на других людей силой своей мысли и воли. В выходные дни лучше не совершать покупок по кредитной карте.

Рыбы

В начале недели звезды не советуют Рыбам посещать фитнес-клубы и принимать участие в спортивных состязаниях в составе команды. Основная причина такого предостережения заключается в том, что в эти дни возрастает вероятность травматизма: вы можете потянуть мышцу или вывихнуть сустав. Также это не лучшее время для проведения генеральной уборки в доме. Вы не будете ощущать в себе достаточного организующего порыва, поэтому рискуете, начав уборку, бросить ее, оставив после себя ещё больший хаос. Со среды до выходных будет прекрасное время для улучшения супружеских отношений. Ваши отношения станут намного гармоничнее, если вы вместе с партнёром будете планировать совместное будущее. На выходные дни воздержитесь от визитов в гости на торжественные мероприятия: на свадьбу или юбилей.