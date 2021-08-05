НАША Афиша: где в Екатеринбурге вкусно перекусить немецкими колбасками, да еще и бесплатно

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» (18+)

Вторая часть супергеройского блокбастера с Харли Квин, которую играет обворожительная Марго Робби. На этот раз команда суперзлодеев отправляется в тюрьму Белль Рив, где на политзаключенных проводят жуткие эксперименты… Премьера 5 августа. Подробности узнавайте в кинотеатрах!

«BLACKPINK в кино» (12+)

Вы увидите творческий путь участниц самой популярной музыкальной группы в Южной Корее: лучшие фрагменты концертов и документальные хроники закулисной жизни. Премьера 4 и 8 августа. Подробности узнавайте в кинотеатрах!

«Мулан. Новая легенда» (6+)

Известная всем история о девушке, которая пошла на войну вместо отца, переодевшись в мужчину. Увидим взгляд китайских режиссеров на историю Мулан в новом аниме-мультфильме. Премьера 5 августа. Подробности узнавайте в кинотеатрах!