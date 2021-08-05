НАША Афиша: где в Екатеринбурге вкусно перекусить немецкими колбасками, да еще и бесплатно

Кино
- «Отряд самоубийц: Миссия навылет» (18+)
Вторая часть супергеройского блокбастера с Харли Квин, которую играет обворожительная Марго Робби. На этот раз команда суперзлодеев отправляется в тюрьму Белль Рив, где на политзаключенных проводят жуткие эксперименты… Премьера 5 августа. Подробности узнавайте в кинотеатрах!
- «BLACKPINK в кино» (12+)
Вы увидите творческий путь участниц самой популярной музыкальной группы в Южной Корее: лучшие фрагменты концертов и документальные хроники закулисной жизни. Премьера 4 и 8 августа. Подробности узнавайте в кинотеатрах!
- «Мулан. Новая легенда» (6+)
Известная всем история о девушке, которая пошла на войну вместо отца, переодевшись в мужчину. Увидим взгляд китайских режиссеров на историю Мулан в новом аниме-мультфильме. Премьера 5 августа. Подробности узнавайте в кинотеатрах!
Мастер-классы
- Готовим немецкие колбаски (12+)
На кулинарном мастер-классе от Miele посмотрим, как шеф-повара будут готовить бланшированные колбаски. Их обжарят с коньяком и огоньком, а подадут блюдо с картофельным салатом и горчицей. Обещают угостить всех. 7 августа в 17.00 на площадке у Водонапорной башни, ул. Горького, 4В. По предварительной регистрации, тел. 371-21-11. Бесплатно!
- Рисуем памятник Татищеву и де Геннину (0+)
Вместе с художником Михаилом Садыковым повторим на холсте памятник основателям НАШЕГО города. С собой нужно взять материалы: бумагу на жестком основании и, по возможности, складной стул. 7 августа в 12.00 на ул. Горького, 4В. По предварительной регистрации, тел. 371-21-11. Бесплатно!
- Лекция об истории моды (6+)
О том, как Европа повлияла на моду уральцев, и что носили в XVIII веке дамы и молодые люди расскажет организатор клуба исторических танцев «Pas de cote» Анна Кузнецова. Собираемся на пр. Ленина между ул. Вайнера и Сакко и Ванцетти 5 августа в 19.00. По предварительной регистрации, тел. 371-21-11. Бесплатно!
Детям
- Собираем гербарий (12+)
Обучаемся искусству гербария и вспоминаем первых немецких фармацевтов столицы Урала, например, Людвига Мейндерса. Под руководством Натальи Забоевой попробуем создать из сухих растений декоративное панно. 7 августа в 15.00, ул. Горького, 4В. По предварительной регистрации, тел. 371-21-11. Бесплатно!
- Мастерим макет древнего здания (12+)
Детей вместе с родителями приглашают повторить из бумаги и картона самое старое каменное здание в Екатеринбурге – Горную канцелярию. Причем повторить его именно таким, каким оно было во времена Татищева и де Геннина. 7 августа в 14.00 по предварительной регистрации, тел. 371-21-11. Встречаемся на ул. Горького, 4В. Бесплатно!
- «Когда просыпаются сказки» (6+)
Театр кукол пустит за кулисы своих маленьких гостей, актеры в игровой форме расскажут малышам, как и где куклы отдыхают, пояснят, как создаются спектакли и вместе с детьми разыграют свою историю. 7 августа в 12.30, пр. Ленина, 43. Тел. 350-30-05. Билет: 550 руб.
Выставки
- «Вещдок» (12+)
Артефакты эпохи сталинских репрессий и эскизы детских игрушек художника Бориса Крейцера покажут в Музее архитектуры и дизайна. Иллюстратор в ГУЛАГе создал ряд жизнеутверждающих работ, которые помогли ему и сокамерникам пережить тяжкое время. С 4 августа по 5 сентября, ул. Горького, 4А. Тел. 372-09-54. Билет: от 100 руб.
- «Саксония: чарующее путешествие» (12+)
В рамках фестиваля «Геннин-fest» в Музее истории Екатеринбурга открывается фотовыставка травел-блогеров и победителей конкурса National geographic. Отправляемся в путешествие! С 5 августа по 18 сентября на ул. Карла Либкнехта, 26. Бесплатно!
- «Святые неразделенной церкви» (0+)
Иконы, мозаика, миниатюры современных иконописцев, посвященных христианским святым Запада II – XI веков сильно отличаются от привычных нам. Рядом со святыми сидят олицетворяющие их животные - кролики, олени, голуби и даже медведь. Картины написаны художниками из Великобритании, Германии, Ирландии, Испании, Франции и других стран. С 5 августа. Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, 3. Тел. 312-43-43. Бесплатно!
Концерты
- Классическая немецкая музыка (6+)
Камерный оркестр B-A-C-H исполнит произведения немецких композиторов XVIII века И. С. Баха и Г. Ф. Телемана под руководством дирижера Николая Усенко. 6 августа в 19.00 в Музее истории Екатеринбурга, ул. на ул. Карла Либкнехта, 26. Бесплатно!
- Свердловский ДипЪ: IZHEVSKI (18+)
В Екатеринбург врывается музыкант и продюсер Дмитрий IZHEVSKI, чтобы провести в местном клубе сумасшедшую вечеринку. Желательно на танцах соблюдать дресс-код в стилях хиппи и бохо. 13 августа в 23.00, клуб «Фабрика», пер. Центральный, 6. Тел. 8 (800) 302-03-44. Билет: 700 руб.
- «Хорошие песни» (12+)
В этот день в Театре Эстрады прозвучат современные хиты и проникновенные баллады в исполнении ведущих артистов Валерии Жуковой, Анатолия Бакланова и других. Встречаемся 7 августа в 19.00 на ул. 8 Марта, 15. Тел. 371-40-56. Билет: 800 руб.
- НАША памятка о том, какие COVID-ограничения действуют в музеях и на выставочных площадках в Екатеринбурге.
- Путин подарит молодежи деньги на посещение концертов, музеев и выставок. Программа называется "Пушкинская карта".
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