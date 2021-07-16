НАША афиша: крутые мастер-классы, выставки и кино в Екатеринбурге

Выставки
- Леонардо да Винчи (6+)
Прямиком из Италии привезли работы великого художника, это оригинал картины «Портрет девушки» 1510 года, копия «Кодекса о полете птиц», а также модели механизмов, изобретенных ученым - «Летательный аппарат с маховыми крыльями» и «Конструкция крыла». С 6 июля до 22 августа. Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, 3. Тел. 312-43-43. Билет: 100 руб.
- «Монеты славы» (0+)
Уральский Центробанк покажет фотографии уникальных монет, посвященных истории российского спорта. На первом рубле изобразили XXII Летние игры в Москве. Сейчас в коллекции около 200 редких монет, некоторые - сделаны из золота, серебра и других драгоценных металлов. С 5 июля до 31 августа в ТРЦ «Мега». Ул. Металлургов, 87. Бесплатно!
- Живопись НАШИХ художников (0+)
Елена Уланова-Трофимова – уральская художница приглашает всех на свою новую выставку. Это картины, посвященные красоте гор, лесов и полей нашего края. Посмотреть можно в Уральском центре народного искусства имени Е.П. Родыгина на пр. Космонавтов, 23 до конца сентября. Тел. 305-82-23. Бесплатно!
Мастер-классы
- «Зайчик на пальчик» (5+)
Весь месяц в «Гамаюне» можно будет научиться делать народных кукол из подручных материалов. В июле на Руси начиналась жатва злаковых культур, в это время девушки проводили много обрядов почитания земли, важным элементом которых была кукла. 15 июля в 14.00 и 17 июля в 12.00 мастерим «Зайчика на пальчик», а 22 июля в 14.00 – куклу «Конь-огонь». Ул. Гоголя, 20/5. Предварительная запись по тел. 371-55-76. Билет: 150 руб.
- «В гостях у Параскевы» (6+)
Продолжаем рукодельничать! На этот раз попробуем сделать куклу-кувадки. Эта оберег, такую клали в детскую кроватку младенцам или подвешивали в качестве мобиля. 17 июля в 12.00, Музей Ф.М. Решетникова, ул. Пролетарская, 6. Тел. 371-45-26. Билет: 300 руб.
- «Ужин у моря» (18+)
Уральские повара научат вас готовить блюда из морепродуктов, как в ресторане. Под бокал вина приготовим фаршированные сыром, креветками и артишоками кальмары, соте из мидий в соусе дор блю, а на десерт – ягодный сорбет. Академия кулинарии «Это просто», 18 июля 14.00, ул. Московская, 66. Тел. 201-50-05. Билет: 2500 – 2700 руб.
Концерты
- «Скрипач на крыше» (6+)
На крыше Свердловской детской филармонии снова заиграет музыка! Лучшие музыканты города исполнят джаз и романтичные баллады. На электроскрипке сыграет Леонид Элькин. В случае непогоды концерт перенесут в зал. 15 июля 19.00 и в 20.30 на ул. 8 марта, 36. Тел. 214-98-62. Билет: 500-600 руб.
- «#2Маши» (6+)
Авторы хитов «Мама я танцую», «Босая» и «Теперь нас двое» несмотря на коронавирус выступят на сцене КРК «Уралец». Сюжет каждой песни близок любой девушке, это треки о любви и жизни. Удивительно, но студентки добились успеха самостоятельно – без продюсеров и пиара. 15 июля в 20.00, ул. Большакова, 90. Тел. 214-86-14. Билет: 1000 – 1300 руб.
- Квартирник «Гудтаймс» (16+)
Пока большие площадки закрываются, рокеры из столицы собирают мини-концерт в узкой компании. В этот раз прозвучит только акустика, зато гости смогут напрямую пообщаться лично со звездами Артемом Шаровым и Никитой Хмиловцем. Syndrome Bar, ул. 8 марта, 13. Билет: 800-900 руб.
Кино
- Двойное счастье (16+)
Фильм из серии «Лето итальянских комедий» Джузеппе Бонито. Это история супругов Никола и Сары, у них есть шестилетняя дочь. Тихую, спокойную жизнь разрушает новость о беременности Сары…Брак с Никола начинает трещать по швам. Премьера 15 июля. Дом кино, ул. Луначарского, 137. Тел. 350-06-93.
- Бендер: Золото Империи (16+)
И снова Ибрагим и его ученик Остап отправляются в путешествие по Рио-да-Жанейро за драгоценностями! В поисках редких реликвий главный герой встречает возлюбленную Осю. Которую он попытается отбить у жениха. Премьера 15 июля. Дом кино, ул. Луначарского, 137. Тел. 350-06-93.
- Космический джем: Новое поколение (6+)
Великие баскетболисты выходят на спортивный ринг вместе со своими лучшими друзьями – героями популярного в 1990-ых мультфильма «Луни Тюнз» и кроликом Багзом Банни. Леброн Джеймс сразится со Звездными вышибалами. Иначе баскетболисту не вернуться на Землю! Премьера 10 июля. Дом кино, ул. Луначарского, 137. Тел. 350-06-93.
Детям
- «Приключения лесных разбойников» (4+)
Наконец-то созрел в саду дедушки Петушка урожай: спелая клубничка, огурчики… но не тут-то было! Баба-Яга и Леший пытаются похитить свежие овощи. На страже огорода – кошка Мурка, ей предстоит противостоять сказочным преступникам. 17 июля в 14.00, Летний театр Литературного квартала, ул. Пролетарская, 14. Тел. 371-43-86. Билет: 350 руб.
- «Карточная экономика» (10+)
Первые уроки финансовой грамотности для малышей в виде настольной карточной игры. А чем раньше расплачивались вместо кредиток? На что родители тратятся каждый день? И как им помочь сэкономить? 18 июля в 12.00 в «Ельцин Центре», ул. Бориса Ельцина, 3. Тел. 312-43-43. Билет: 200 руб.
- «Цирк на полянке» (6+)
Даша мечтает попасть в цирк, в тоже время из местной труппы сбегает медведь и собака. Судьба сводит животных и девочку, и она пробует дрессировать их. Мишка и Тузик оказываются совсем не теми, за кого себя выдавали. Но это не мешает исполнить Даше мечту! 17 июля в 16.00, театр «Алиса», ул. Мехренцева, 42. Тел. 213-63-51. Билет: 300 руб.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев