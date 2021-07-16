НАША афиша: крутые мастер-классы, выставки и кино в Екатеринбурге

Леонардо да Винчи (6+)

Прямиком из Италии привезли работы великого художника, это оригинал картины «Портрет девушки» 1510 года, копия «Кодекса о полете птиц», а также модели механизмов, изобретенных ученым - «Летательный аппарат с маховыми крыльями» и «Конструкция крыла». С 6 июля до 22 августа. Ельцин Центр, ул. Бориса Ельцина, 3. Тел. 312-43-43. Билет: 100 руб.

«Монеты славы» (0+)

Уральский Центробанк покажет фотографии уникальных монет, посвященных истории российского спорта. На первом рубле изобразили XXII Летние игры в Москве. Сейчас в коллекции около 200 редких монет, некоторые - сделаны из золота, серебра и других драгоценных металлов. С 5 июля до 31 августа в ТРЦ «Мега». Ул. Металлургов, 87. Бесплатно!

Живопись НАШИХ художников (0+)

Елена Уланова-Трофимова – уральская художница приглашает всех на свою новую выставку. Это картины, посвященные красоте гор, лесов и полей нашего края. Посмотреть можно в Уральском центре народного искусства имени Е.П. Родыгина на пр. Космонавтов, 23 до конца сентября. Тел. 305-82-23. Бесплатно!