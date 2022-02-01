НАША рассказывает, какие законы вступили в силу в России с 1 февраля

С сегодняшнего дня в России начнёт действовать ряд изменений в законодательной базе. В этом материале НАША рассказывает, о каких именно идёт речь.

Увеличение материнского капитала

— Маткапитал будет проиндексирован по фактической инфляции — на 8,4%. Его размер на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго — до 693,1 тысячи рублей. С момента введения — 1 января 2007 года — выдано 11,6 миллионов сертификатов. В этом году маткапиталом смогут воспользоваться более миллиона семей с детьми, — рассказал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Будут проиндексированы и выплаты ветеранам, единовременное пособие при рождении ребенка и ещё несколько социальных выплат.

Защита прожиточного минимума от списания

На зарплату и другие доходы, равные прожиточному минимуму трудоспособного населения в целом по РФ, не может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Появляется возможность подать заявление с реквизитами банковского счета, на котором хотят сохранить сумму в размере прожиточного минимума на свои нужды.

Защита граждан при покупке квартиры

Органы власти и местного самоуправления обязаны передавать в Росреестр данные о признании дома аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Оттуда эти данные будут направляться в ЕГРН. При покупке квартиры можно будет запросить выписку из этого реестра и узнать, не является ли дом аварийным и не собираются ли его снести.

Изменения в законодательстве о паевых инвестиционных фондах

Меняются порядок управления паевыми инвестиционными фондами (ПИФ) и правила выплаты дохода по паям ПИФов. Теперь они могут быть установлены нормативным актом Банка России. Кроме того, управляющая компания фонда при погашении паев биржевого ПИФа обязана обеспечить передачу выделяемого имущества не позднее одного рабочего дня с даты погашения инвестиционных паев фонда.

Штрафы за отсутствие систем контроля за выбросами загрязнений

Вводятся штрафы за отсутствие или несвоевременную установку систем автоматического контроля за источниками выбросов загрязняющих веществ. Для должностных лиц штраф составит от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, для юридических — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Штрафы будут грозить и в том случае, если системы контроля были установлены с нарушением требований или некорректно передают данные в государственный реестр.

Индексация пенсий

С февраля неработающие пенсионеры начнут получать повышенную страховую пенсию — её проиндексируют на 8,6%. Кроме того, им положена доплата за январь в виде разницы между индексацией, которая произошла в начале года (на 5,9%), и 8,6%, потому что закон имеет обратную силу. Соответствующее поручение было дано Президентом Владимиром Путиным.

8 февраля

Пожизненное заключение педофилов

Пожизненное лишение свободы будет грозить за сексуальное насилие над несовершеннолетними, совершённое повторно, либо в отношении двух и более несовершеннолетних, либо если оно было сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления против личности.

Штрафы за немаркированные табак и алкоголь

Повышается величина денежных взысканий за производство и оборот немаркированной табачной и алкогольной продукции. Кроме того, вводится административная ответственность за её перевозку с такими нарушениями. Штрафы составят до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Ранее НАША рассказывала, какие изменения в законодательстве РФ вступили в силу с 1 января.

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