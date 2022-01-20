На Урале пенсионер погиб под колесами иномарки. Авария произошла сегодня, 20 января, около 7.00 в Нижнем Тагиле у дома №22 на Восточном шоссе. 54-летний мужчина собирался переходить проезжую часть. Для этого он нажал на кнопку светофора, но не дождался зеленого сигнала и сразу вышел на проезжую часть. В это время со стороны улицы Кулибина в сторону Северного шоссе ехал автомобиль Chevrolet Lacetti. Водитель попытался затормозить, но не успел. Пешеход погиб на месте аварии еще до прибытия скорой помощи. Личность погибшего уже установили.
Сотрудниками ГИБДД установлено, что автомобилем «Шевроле» управлял 60-летний мужчина, со стажем вождения транспортным средством категории «В» менее 2 лет. К административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 5 раз, все нарушения связаны с превышением скоростного режима. Водитель освидетельствован на состояние опьянения, опьянение не установлено.
Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах! Расследование аварии продолжается.
- Участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью по телефону доверия ГУ МВД по Свердловской области 8(343) 358-71-61 или «102» с мобильного телефона, а также по телефону Единой службы спасения «112».
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