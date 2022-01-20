На Урале пенсионер погиб под колесами иномарки. Авария произошла сегодня, 20 января, около 7.00 в Нижнем Тагиле у дома №22 на Восточном шоссе. 54-летний мужчина собирался переходить проезжую часть. Для этого он нажал на кнопку светофора, но не дождался зеленого сигнала и сразу вышел на проезжую часть. В это время со стороны улицы Кулибина в сторону Северного шоссе ехал автомобиль Chevrolet Lacetti. Водитель попытался затормозить, но не успел. Пешеход погиб на месте аварии еще до прибытия скорой помощи. Личность погибшего уже установили.