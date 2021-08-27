Названа причина пожара в многоэтажке Екатеринбурга, где погибли два человека

В ночь на 27 августа в Екатеринбурге загорелась многоэтажка на Мичурина, 98. Сообщение о пожаре в первом подъезде, в одной из квартир на пятом этаже поступило в 3.40 ночи, общая площадь пожара составила 720 кв. метров. Через семь минут в дому приехала пожарная машина, но огонь очень быстро захватил деревянный дом. Из здания при помощи газодымозащитной службы эвакуировали 65 человек, в том числе 9 детей. Всех разместили в здании ближайшей школы №94. Но двоих спасти не удалось... Прокуратура организовала проверку, в ходе которой специалисты выяснят причины возгорания.
Рассматриваются несколько версий причины возгорания, в качестве основной версии рассматривается неосторожное обращение с огнем. Точная причина и очаг пожара будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы. На место происшествия выехал и.о. прокурора Октябрьского района Екатеринбурга Дмитрий Фоменко. Прокуратура проверит соблюдение требований пожарной безопасности со стороны управляющей компании.
В доме 74 квартиры, где зарегистрировано 104 жильцов. Оценку состояния конструкций дома в целом и возможности проживания в каждой конкретной квартире дадут специалисты. Для предоставления погорельцам создан резерв жилья в городском маневренном фонде. Заявлений о предоставлении жилья в нем в городскую и районную администрации пока не поступало. За консультацией об оформлении заявлений на его предоставление можно обратиться по телефону 304-26-40.
При пожаре погиб 49-летний мужчина и 54-летняя женщина. По информации администрации Октябрьского района, причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.
В 4.52 пожар локализовали, в 5.09 ликвидировали открытое горение. И только в 8.52 пожарные закончили разбор и проливку строительных конструкций. Всего огонь тушили 42 спасателя и 14 единиц пожарной техники. Сегодня же в мэрии состоится заседание городской Комиссии по чрезвычайным ситуациям, где решат, как можно помочь пострадавшим. Сейчас жители уже вернулись в свои квартиры.
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