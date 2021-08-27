Названа причина пожара в многоэтажке Екатеринбурга, где погибли два человека

В ночь на 27 августа в Екатеринбурге загорелась многоэтажка на Мичурина, 98. Сообщение о пожаре в первом подъезде, в одной из квартир на пятом этаже поступило в 3.40 ночи, общая площадь пожара составила 720 кв. метров. Через семь минут в дому приехала пожарная машина, но огонь очень быстро захватил деревянный дом. Из здания при помощи газодымозащитной службы эвакуировали 65 человек, в том числе 9 детей. Всех разместили в здании ближайшей школы №94. Но двоих спасти не удалось... Прокуратура организовала проверку, в ходе которой специалисты выяснят причины возгорания.