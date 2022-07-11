Названы самые опасные имена для детей

Страховая компания «Согласие» составила рэнкинг самых «травмоопасных» детских имен – застрахованные от несчастных случаев непоседы с такими именами чаще всего в этом году сталкивались с различными травмами: ушибами, растяжениями, сотрясениями и переломами.

Первую строчку рэнкинга среди девочек занимают Аделины и Эмилии – доля обращений за компенсациями в общем количестве застрахованных детей с этими именами стала самой высокой – 1,5 %.

На втором и третьем местах – Анжелики и Дарины: около 1 % обращений.

А самые осторожные – Алены, Ангелины, Марины и Таисии. На их долю приходится всего 0,08-0,18 % страховых случаев.

Наиболее активными мальчиками оказались Савелии и Борисы (1,21 и 1,16 % соответственно). А самыми «безопасными» именами у мальчиков стали Виктор, Юрий, Семён, Платон и Всеволод – от 0,10 до 0,22 % случаев.

С начала года компания «Согласие» выплатила по страховкам детей от несчастных случаев более 6,2 миллионов рублей.

Подавляющее большинство обращений было связано с ушибами, падениями, столкновениями, ожогами, растяжениями и переломами. Самыми необычными случаями стали ушиб стопы у 11-летнего мальчика, которому на конноспортивном занятии наступила на ногу лошадь. А также обращение по 9-летнему мальчику, который проглотил колпачок от ручки.