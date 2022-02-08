Не бросаем наших! Свердловский онкодиспансер продолжает оказывать плановую помощь

Свердловский онкодиспансер продолжает оказывать плановую помощь и несмотря на сложную ситуацию с коронавирусной инфекцией, принимает пациентов на госпитализацию. Перед этим все пациенты сдают экспресс-тест на коронавирус, также им и сотрудникам больницы измеряют температуру. А если пациент уже заболел инфекцией, врачи-онкологи поддерживают связь с ним и его лечащим врачом, дают рекомендации по лечению. Поскольку люди с онкологическими заболеваниями относятся к группе риска, и могут заболеть COVID-19 в средней и даже тяжелой форме.

Бывают вспышки заболевания и в самом онкодиспансере. Но на качество оказываемой помощи они не влияют.