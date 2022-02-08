Не бросаем наших! Свердловский онкодиспансер продолжает оказывать плановую помощь

Свердловский онкодиспансер продолжает оказывать плановую помощь и несмотря на сложную ситуацию с коронавирусной инфекцией, принимает пациентов на госпитализацию. Перед этим все пациенты сдают экспресс-тест на коронавирус, также им и сотрудникам больницы измеряют температуру. А если пациент уже заболел инфекцией, врачи-онкологи поддерживают связь с ним и его лечащим врачом, дают рекомендации по лечению. Поскольку люди с онкологическими заболеваниями относятся к группе риска, и могут заболеть COVID-19 в средней и даже тяжелой форме.
Бывают вспышки заболевания и в самом онкодиспансере. Но на качество оказываемой помощи они не влияют.
В отделении, в котором выявлен заболевший, проводится необходимая противоэпидемическая обработка, тестирование медицинского персонала и пациентов, продолжающих лечение, тестирование на COVID-19 в случае проявления клинических симптомов.
Консультативная поликлиника, диагностические службы работают в плановом режиме, отделения стационара, приостанавливавшие госпитализацию пациентов, возобновили работу. На данный момент пациентов просят приходить на плановый прием ко врачу или на госпитализацию без сопровождающих.
- В Екатеринбурге врачи спасли пациентку, пересадив ей кость из ноги в руку.
- Пять важных вопросов о раке груди: как часто делать маммографию и кто в зоне риска? Разбираемся с онкологами.
- В Екатеринбурге врачи спасли женщину с трехкилограммовой опухолью в матке. Орган, к сожалению, пришлось удалить целиком.
- Все о саркоме: рассказываем, как отличить смертельную опухоль от простого ушиба.
- Кому и какие родинки нужно проверять. И почему удалять все родинки - тоже опасно.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев