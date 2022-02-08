Не бросаем наших! Свердловский онкодиспансер продолжает оказывать плановую помощь

0
Фото:  
Да!
1
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50604

Онкологи работают вместе с инфекционистами, чтобы скорректировать лечение заболевшего коронавирусом пациента.

Свердловский онкодиспансер продолжает оказывать плановую помощь и несмотря на сложную ситуацию с коронавирусной инфекцией, принимает пациентов на госпитализацию. Перед этим все пациенты сдают экспресс-тест на коронавирус, также им и сотрудникам больницы измеряют температуру. А если пациент уже заболел инфекцией, врачи-онкологи поддерживают связь с ним и его лечащим врачом, дают рекомендации по лечению. Поскольку люди с онкологическими заболеваниями относятся к группе риска, и могут заболеть COVID-19 в средней и даже тяжелой форме.


Бывают вспышки заболевания и в самом онкодиспансере. Но на качество оказываемой помощи они не влияют.

В отделении, в котором выявлен заболевший, проводится необходимая противоэпидемическая обработка, тестирование медицинского персонала и пациентов, продолжающих лечение, тестирование на COVID-19 в случае проявления клинических симптомов.

Рассказали НАШЕЙ в онкодиспансере.

Консультативная поликлиника, диагностические службы работают в плановом режиме, отделения стационара, приостанавливавшие госпитализацию пациентов, возобновили работу. На данный момент пациентов просят приходить на плановый прием ко врачу или на госпитализацию без сопровождающих.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/50604

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined