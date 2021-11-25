Не только купить, а починить или сделать на заказ: уникальное предложение от ювелирного магазина в Екатеринбурге

На самом деле это не дорого, ведь украшение можно сделать из любого камня.

В гардеробе любой женщины должны быть ювелирные украшения. На платформе интернет-магазина https://orientalforyou.com/ можно легко найти украшение любой категории: браслеты, колье, кольца, подвески, серьги, изделия для пирсинга и подарочные сертификаты на сумму от 500 до 50 000 рублей в подарочной упаковке или без. Во время первой покупки вы бесплатно получите дисконтную карту.

Украшение мечты по индивидуальному заказу

Не смогли выбрать что-то подходящее себе из каталога магазина? Закажите ювелирное изделие на заказ. Мастера https://orientalforyou.com/ могут сделать эксклюзивные обручальные кольца, а также колье или серьги по фотографии или любой картинке. Сначала дизайнеры ознакомятся с вашими предпочтениями, продумают возможность реализации проекта и обязательно покажут клиенту свои резюме, чтобы вы не сомневались, что перед вами – настоящие мастера! Вы можете собрать комплект украшений в одном стиле, попросить исправить что-либо во внешнем виде уже понравившегося вам изделия, заменить камень на другой более дешевый или дорогой. Срок изготовления эксклюзивного изделия – один месяц.

Для связи через сайт интернет-магазина достаточно оставить ваше имя, номер телефона и пожелания к заказу. После чего с вами свяжется мастер, и вы опишите ему детали заказа. При заказе от 9990 рублей доставка – бесплатно!

Не тот размер

Мастера могут изменить его, но не более, чем на два размера. Если это решение вам не подходит, то его изготовят по индивидуальному заказу. Услуга будет бесплатной при покупке от 5000 рублей при изменении кольца на один параметр, и для тех, кто совершит покупку на 10 000 рублей. Вы также можете починить любое украшение, купленное в магазине https://orientalforyou.com/ , если обнаружили дефект от производителя.

Как выбрать серьги, браслет и кольца?

Консультанты магазина бесплатно подскажут вам, какие украшения подходят под ваше имя, знак зодиака, ваш общий стиль или конкретный наряд. Учитывается даже материал одежды и время суток, при котором вы будете носить изделие. Вы также можете ознакомиться с фотографиями изделий и моделей, чтобы оценить, как-то или иное украшение смотрится на руке, шее, ушах.

Помочь вам в выборе могут полезные статьи с советами по выбору украшений для себя, в подарок для партнера, члена семьи или подруги в разделе «Новости и акции». Как выбрать обручальные кольца, какие камни соответствуют тому или иному месяцу и какое скрытое значение несут для человека? Сделайте свой шоппинг интереснее!

Можно ли вернуть товар?

Сделали подарок любимой, но прогадали с размером или цветом изделия? Его можно вернуть, но только в течение семи календарных дней с момента покупки. Важно, чтобы на нем была сохранена пломба и бирка. Товар можно вернуть дистанционно, но транспортные расходы вам придется взять на себя