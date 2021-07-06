Водитель иномарки за рулем уже больше двух лет, ПДД ни разу ни нарушал. Также мужчина не был пьян. С его слов, выезжая со двора не заметил пешеходов, удар пришелся правой стороной транспортного средства. Госавтоинспекция опросила свидетелей аварии, позже будет вынесено окончательное решение.

Дорогие родители! Если переходите проезжую часть с ребенком - обязательно держите его за руку. А автомобилистам следует уступать дорогу пешеходам и велосипедистам при выезде с прилегающей территории.

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