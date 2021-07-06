В Екатеринбурге 29-летний водитель Skoda Octavia сбил двухлетнего ребенка на самокате. Мама малыша шла позади него и не успела среагировать, как из двора дома на Кунарской, 14/3 выехал автомобилист. Мальчик ударился о правый бок автомобиля.
В результате ДТП двухлетний мальчик доставлен в ДГКБ № 9, где медиками поставлен диагноз – ушиб носа. После осмотра медиками, отпущен домой, под наблюдение родителей.
Водитель иномарки за рулем уже больше двух лет, ПДД ни разу ни нарушал. Также мужчина не был пьян. С его слов, выезжая со двора не заметил пешеходов, удар пришелся правой стороной транспортного средства. Госавтоинспекция опросила свидетелей аварии, позже будет вынесено окончательное решение.
Дорогие родители! Если переходите проезжую часть с ребенком - обязательно держите его за руку. А автомобилистам следует уступать дорогу пешеходам и велосипедистам при выезде с прилегающей территории.
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