"Не заметил": екатеринбуржец сбил двухлетнего ребенка

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А мама не успела остановить малыша, перед которым внезапно выехал автомобиль.

В Екатеринбурге 29-летний водитель Skoda Octavia сбил двухлетнего ребенка на самокате. Мама малыша шла позади него и не успела среагировать, как из двора дома на Кунарской, 14/3 выехал автомобилист. Мальчик ударился о правый бок автомобиля.

В результате ДТП двухлетний мальчик доставлен ​в ДГКБ № 9, где медиками поставлен диагноз – ушиб носа. После осмотра медиками, отпущен домой, под наблюдение родителей.

Сообщили НАШЕЙ в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
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Водитель иномарки за рулем уже больше двух лет, ПДД ни разу ни нарушал. Также мужчина не был пьян. С его слов, выезжая со двора не заметил пешеходов, удар пришелся правой стороной транспортного средства. Госавтоинспекция опросила свидетелей аварии, позже будет вынесено окончательное решение.


Дорогие родители! Если переходите проезжую часть с ребенком - обязательно держите его за руку. А автомобилистам следует уступать дорогу пешеходам и велосипедистам при выезде с прилегающей территории.

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