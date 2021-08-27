Неделя будет напряженной! НАШ гороскоп с 30 августа по 5 сентября

0
Фото:  
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49011

Некоторые вопросы грядущей недели могут потребовать срочного решения и создать напряженную обстановку.

Но не придавайте им большого значения – кардинальных перемен они не принесут.

Овен

Некоторые поступки близких людей могут показаться вам странными, а в личных отношениях наметятся перемены. Несмотря на это, поводов для отличного настроения у вас будет предостаточно.

Телец

Рискованные дела не начинайте – отдайте предпочтение домашних радостям и общению с близкими в спокойной обстановке. Поездки на далекие расстояния и шумные праздники лучше отложить до следующей недели.

Близнецы

Благодаря переменам в финансовом положении вы сможете позволить себе чуть больше, чем обычно. Воспользуйтесь благоприятной для вас ситуацией – есть все шансы взять важное дело в свои руки. Вполне вероятно повышение по службе.

Рак

Позвольте себе расслабиться и отдохнуть – вы заслужили своим упорным трудом несколько дней отдыха. Не исключены неожиданные встречи со старыми друзьями, которые принесут немало положительных эмоций.

Лев

Правильно расставьте приоритеты – от того, насколько хорошо вы сориентируетесь в ситуации, будет зависеть ваш успех. Сосредоточьтесь на достижении своих целей. Будьте осторожны в высказываниях и берегите чувства тех, кто вам дорог.

Дева

Романтическое приключение поможет вам развеяться, а знаки внимания со стороны противоположного пола будут вам приятны. Не стоит избегать компаний – скорее всего, там вы и повстречаете того, с кем сможете интересно провести время.

Весы

Неожиданные перемены заставят вас обратиться за советом к старшим. Не стесняйтесь признаваться в том, что чего-то не понимаете – лучше прояснить для себя ситуацию именно сейчас.

Скорпион

Ваш талант найдет поклонников, стоит только проявить себя. Если хотите стать известным и уважаемым специалистом – ловите свой шанс. Кроме того, вас ждут приятные сюрпризы и перемены в личной жизни.

Стрелец

Возможны небольшие конфликты в семье. Будьте внимательны – не оставляйте вещи без присмотра. Вероятны небольшие потери, которых вы сможете избежать, если наведете порядок в своих мыслях и не будете отвлекаться на лишние переживания.

Козерог

В делах, в общении, в семейных отношениях вам сопутствует удача. Очень может быть, что на этой неделе вы встретите человека, который сыграет значимую роль в вашей жизни. Действуйте так, как подсказывает сердце.

Водолей

В отношениях с окружающими возможны недомолвки. Если вы что-то скрываете от близкого человека, то будьте вдвойне осторожны: секрет может раскрыться в самый неподходящий момент. Избегайте ссор и конфликтов.

Рыбы

Вы – хозяин положения и легко сможете управлять ситуацией и манипулировать окружающими. Но помните старую народную мудрость: «Что посеешь – то и пожнешь». Вложения обернутся прибылью, а вот корыстный обман – потерями.


Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/49011

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined