Неделя будет напряженной! НАШ гороскоп с 30 августа по 5 сентября

Но не придавайте им большого значения – кардинальных перемен они не принесут.
Овен
Некоторые поступки близких людей могут показаться вам странными, а в личных отношениях наметятся перемены. Несмотря на это, поводов для отличного настроения у вас будет предостаточно.
Телец
Рискованные дела не начинайте – отдайте предпочтение домашних радостям и общению с близкими в спокойной обстановке. Поездки на далекие расстояния и шумные праздники лучше отложить до следующей недели.
Близнецы
Благодаря переменам в финансовом положении вы сможете позволить себе чуть больше, чем обычно. Воспользуйтесь благоприятной для вас ситуацией – есть все шансы взять важное дело в свои руки. Вполне вероятно повышение по службе.
Рак
Позвольте себе расслабиться и отдохнуть – вы заслужили своим упорным трудом несколько дней отдыха. Не исключены неожиданные встречи со старыми друзьями, которые принесут немало положительных эмоций.
Лев
Правильно расставьте приоритеты – от того, насколько хорошо вы сориентируетесь в ситуации, будет зависеть ваш успех. Сосредоточьтесь на достижении своих целей. Будьте осторожны в высказываниях и берегите чувства тех, кто вам дорог.
Дева
Романтическое приключение поможет вам развеяться, а знаки внимания со стороны противоположного пола будут вам приятны. Не стоит избегать компаний – скорее всего, там вы и повстречаете того, с кем сможете интересно провести время.
Весы
Неожиданные перемены заставят вас обратиться за советом к старшим. Не стесняйтесь признаваться в том, что чего-то не понимаете – лучше прояснить для себя ситуацию именно сейчас.
Скорпион
Ваш талант найдет поклонников, стоит только проявить себя. Если хотите стать известным и уважаемым специалистом – ловите свой шанс. Кроме того, вас ждут приятные сюрпризы и перемены в личной жизни.
Стрелец
Возможны небольшие конфликты в семье. Будьте внимательны – не оставляйте вещи без присмотра. Вероятны небольшие потери, которых вы сможете избежать, если наведете порядок в своих мыслях и не будете отвлекаться на лишние переживания.
Козерог
В делах, в общении, в семейных отношениях вам сопутствует удача. Очень может быть, что на этой неделе вы встретите человека, который сыграет значимую роль в вашей жизни. Действуйте так, как подсказывает сердце.
Водолей
В отношениях с окружающими возможны недомолвки. Если вы что-то скрываете от близкого человека, то будьте вдвойне осторожны: секрет может раскрыться в самый неподходящий момент. Избегайте ссор и конфликтов.
Рыбы
Вы – хозяин положения и легко сможете управлять ситуацией и манипулировать окружающими. Но помните старую народную мудрость: «Что посеешь – то и пожнешь». Вложения обернутся прибылью, а вот корыстный обман – потерями.
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