Незаконную свалку возле ЕКАД ликвидировали благодаря обращению активистов Свердловского РЭО

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Продолжение истории.

Месяц назад мы рассказывали вам, что ООО «БлагСтройСервис» организовало огромную несанкционированную свалку отходов на территории по адресу: ул. Черняховского, 80. На почве земельного участка были размещены твердые коммунальные отходы, строительные отходы, отходы от сноса и разборки зданий и другие.


Несколько месяцев активисты Свердловского РЭО выезжали на место, фиксировали нарушения. Выяснилось также, что ООО «Благстройсервис» оказывает услуги по вывозу отходов. Однако мусор компания свозила не на полигон ТБО, а на указанную территорию.


Было направлено обращение в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку и выдало компании представление на устранение свалки. Предприятию пришлось очистить территорию. К дисциплинарной ответственности привлекли бригадира ООО «Благстройсервис».


Свердловское РЭО вновь направит запросы в природоохранную прокуратуру, считаем, что должно быть привлечено к ответственности юридическое лицо, а не только нанятый сотрудник.


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