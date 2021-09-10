Незаконную свалку возле ЕКАД ликвидировали благодаря обращению активистов Свердловского РЭО

Месяц назад мы рассказывали вам, что ООО «БлагСтройСервис» организовало огромную несанкционированную свалку отходов на территории по адресу: ул. Черняховского, 80. На почве земельного участка были размещены твердые коммунальные отходы, строительные отходы, отходы от сноса и разборки зданий и другие.

Несколько месяцев активисты Свердловского РЭО выезжали на место, фиксировали нарушения. Выяснилось также, что ООО «Благстройсервис» оказывает услуги по вывозу отходов. Однако мусор компания свозила не на полигон ТБО, а на указанную территорию.

Было направлено обращение в Свердловскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку и выдало компании представление на устранение свалки. Предприятию пришлось очистить территорию. К дисциплинарной ответственности привлекли бригадира ООО «Благстройсервис».

Свердловское РЭО вновь направит запросы в природоохранную прокуратуру, считаем, что должно быть привлечено к ответственности юридическое лицо, а не только нанятый сотрудник.