Ничья — в пользу «Динамо». Как Минск переписал рекорд КХЛ

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Очередной розыгрыш КХЛ стартует уже 1 сентября. В прошлом сезоне минское «Динамо» впервые за четыре года пробилось в плей-офф, переписав попутно рекорд КХЛ по игре в овертаймах.

Нынешний чемпионат должен дать ответ: количество динамовских ничьих — особая тактика или совпадение. При этом букмекеры продолжают считать минский клуб одним из аутсайдеров Западной конференции КХЛ, сообщает Legalbet.by.

В сезоне-2020/21 «Динамо» провело 65 матчей: 60 — в регулярном чемпионате, пять — в плей-офф. В 20 встречах минчанам не хватало основного времени для решения судьбы встречи. Но потом в половине овертаймов они выигрывали, ещё в пяти случаях побеждали по буллитам. Так что поражения белорусы потерпели лишь в пяти играх (однажды по буллитам и четыре раза — в овертайме). При этом два проигрыша случились уже в плей-офф, в 1/8 финала «Динамо» уступило СКА (счёт в серии 1:4).

Интересно, что 8 из 10 побед в дополнительное время минские хоккеисты одержали на домашнем льду. По статистике, в Минске команда чаще выигрывала в овертайме, чем в основное время (шесть побед за сезон). В Беларуси с динамовцами не могли справиться даже «Авангард» и СКА — оба клуба были обыграны как раз в дополнительное время.

Лидером регулярного чемпионата по шайбам, заброшенным в овертайме, стал форвард «Динамо» Шейн Принс — на его счету четыре взятия ворот в дополнительное время. По количеству победных шайб в регулярном чемпионате американец разделил первое место с Дмитрием Яшкиным из московского «Динамо» — по девять.

По итогам прошлого сезона есть еще несколько статистических поводов присмотреться к овертаймам в исполнении «Динамо»:

  • 30% матчей «Динамо» (Минск) в прошлом регулярном чемпионате закончились вничью в основное время.
  • 83% матчей, перешедших в дополнительное время, закончились победой «Динамо» в овертайме или серии буллитов.
  • 10% матчей «Динамо» (Минск) в прошлом регулярном чемпионате выявили победителя только в серии буллитов.
  • 83% серий буллитов были выиграны хоккеистами белорусского клуба.

До сезона-2020/21 ни одна команда в рамках одного регулярного чемпионата не одерживала десяти побед в овертайме. Ближе всех к покорению этой отметки подбирались хоккеисты «Авангарда» в сезоне-2010/11, но остановились на девяти победах. Хоккеисты омского клуба также лучше всех сыграли в дополнительное время в плей-офф прошлого сезона — пять побед в пяти овертаймах.

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