Николай Коляда бесплатно раздает реквизит театра и даит билеты с 50% скидкой

Драматург Николай Коляда 1 августа с 11.00 до 15.00 проведет в Екатеринбурге благотворительную ярмарку "Коляда Туча". За двадцать лет работы "Коляда Театра" в помещении накопилось огромное количество барахла: это и цветы, и декорации, и одежда, кружки, чайники, и другой вполне себе хороший реквизит. Места очень мало, ведь в театре живут питомцы, которые тоже активно принимают участие в постановках Коляды. Зверей можно будет погладить, покормить и сфотографироваться с ними. Приходить на ярмарку можно и с детьми!
Возле театра будут выставлены столы, помосты, вешалки, на которых будут расположены предметы реквизита, костюмы из не идущего репертуара, бижутерия и просто красивые вещи, которые принесли в театр зрители, но которые никогда не будут использованы в спектаклях. Наш театр не собирается закрываться, а наоборот – готовит много новых спектаклей, читок, презентаций, а еще – он приглашен на многие театральные фестивали, в том числе зарубежные. Но в театре мало места и все держать, хранить просто невозможно. И потому мы все это хотим подарить людям. Совершенно бесплатно, то есть даром! Приходите и заберите все, что вам понравится!
Предложит Коляда редкие и особо ценные экспонаты: старые буклеты, программы и дорогие книги. Ярмарка пройдет по адресу Ленина, 97. В честь двадцатилетия театра все посетители ярмарки смогут купить билеты в "Коляда Театр" со скидкой в 50%! Также горожане познакомятся с новыми актерами , которых мастер набрал в этом году непривычно много - аж семь человек. Актеры будут играть на гармошке и гитаре, петь и танцевать. Будет и сам Коляда, у которого все желающие смогут взять автограф.
- Официально день рождения "Коляда Театр" отмечает 4 декабря в день открытия, а первый показ состоялся 1 августа.
- Фестиваль "Коляда Plays" чуть не сорвался Из-за компании "Аэрофлот".
- Старое здание "Коляда театра" продали за 11 миллионов рублей.
- Летом "Коляда-театр" был на грани закрытия. Из-за карантинных мер по коронавирусу театрам, музеям, кинотеатрам ограничили работу.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Загрузка комментариев