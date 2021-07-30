Николай Коляда бесплатно раздает реквизит театра и даит билеты с 50% скидкой

Возле театра будут выставлены столы, помосты, вешалки, на которых будут расположены предметы реквизита, костюмы из не идущего репертуара, бижутерия и просто красивые вещи, которые принесли в театр зрители, но которые никогда не будут использованы в спектаклях. Наш театр не собирается закрываться, а наоборот – готовит много новых спектаклей, читок, презентаций, а еще – он приглашен на многие театральные фестивали, в том числе зарубежные. Но в театре мало места и все держать, хранить просто невозможно. И потому мы все это хотим подарить людям. Совершенно бесплатно, то есть даром! Приходите и заберите все, что вам понравится!