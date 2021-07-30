Николай Коляда бесплатно раздает реквизит театра и дарит билеты с 50% скидкой

0
Фото:  
Да!
1
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48829

Но получить скидку и забрать что-то из вещей можно будет только на благотворительной ярмарке.

Драматург Николай Коляда 1 августа с 11.00 до 15.00 проведет в Екатеринбурге благотворительную ярмарку "Коляда Туча". За двадцать лет работы "Коляда Театра" в помещении накопилось огромное количество барахла: это и цветы, и декорации, и одежда, кружки, чайники, и другой вполне себе хороший реквизит. Места очень мало, ведь в театре живут питомцы, которые тоже активно принимают участие в постановках Коляды. Зверей можно будет погладить, покормить и сфотографироваться с ними. Приходить на ярмарку можно и с детьми!

Возле театра будут выставлены столы, помосты, вешалки, на которых будут расположены предметы реквизита, костюмы из не идущего репертуара, бижутерия и просто красивые вещи, которые принесли в театр зрители, но которые никогда не будут использованы в спектаклях. Наш театр не собирается закрываться, а наоборот – готовит много новых спектаклей, читок, презентаций, а еще – он приглашен на многие театральные фестивали, в том числе зарубежные. Но в театре мало места и все держать, хранить просто невозможно. И потому мы все это хотим подарить людям. Совершенно бесплатно, то есть даром! Приходите и заберите все, что вам понравится!

Рассказал Николай Коляда.

Предложит Коляда редкие и особо ценные экспонаты: старые буклеты, программы и дорогие книги. Ярмарка пройдет по адресу Ленина, 97. В честь двадцатилетия театра все посетители ярмарки смогут купить билеты в "Коляда Театр" со скидкой в 50%! Также горожане познакомятся с новыми актерами , которых мастер набрал в этом году непривычно много - аж семь человек. Актеры будут играть на гармошке и гитаре, петь и танцевать. Будет и сам Коляда, у которого все желающие смогут взять автограф.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48829

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined