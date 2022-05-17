21 мая в Екатеринбурге в шестнадцатый раз состоится ежегодный культурный проект «Ночь музеев», который объединит более 130 музеев, галерей, выставочных пространств. Одним из важных новшеств этого года стала «Пушкинская карта», с помощью которой можно оплачивать билеты на некоторые культурные события, в том числе на мероприятия «Ночи музеев».
В частности, обладателям «Пушкинской карты» 21 мая будут доступны любые события «Ночи музеев» на следующих площадках:
– Екатеринбургский музей изобразительных искусств,
– Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал»,
– Центр истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского,
– Центр городских практик «Дом Маклецкого»
– Фотографический музей «Дом Метенкова»
– Водонапорная башня на Плотинке
– Музей «Литературная жизнь Урала XIX века»
– Музей «Литературная жизнь Урала ХХ века»
– Мемориальный дом-музей П. П. Бажова
– Дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка
– Музей ВДВ «Крылатая гвардия»
– Музей военной истории «Свердловск: Говорит Москва!»
– Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ
Кроме того, с помощью «Пушкинской карты» можно приобрести билеты на отдельные мероприятия:
– События основной программы «Ночи музеев» (с 19:00 до 02:00) на площадке Музейного центра «Гамаюн».
– Экскурсионные программы в Музее кукол и детской книги «Страна чудес» (кроме авторских мастер-классов в 18:00 и 19:00).
– Экскурсионную программу «Бажовы. Мама» в музее Павла Бажова в Сысерти.
– Спектакль «Я уеду» в Камерном театре.
– Спектакль «Уральская этномозаика» в Театре юного зрителя.
Пометка о том, что событие можно оплатить с помощью «Пушкинской карты» содержится в программах площадок на официальном сайте ночьмузеев.екатеринбург.рф. Обратите внимание, что, в связи с большим потоком посетителей, участие в мероприятиях «Ночи музеев» может потребовать предварительной записи. Всю информацию об этом лучше предварительно уточнять на сайте ночьмузеев.екатеринбург.рф в описании программ.
Кроме того, «Ночь музеев в Екатеринбурге» ежегодно организует специальную детскую программу, бесплатную для посетителей до 18 лет. Детская программа пройдет 21 мая с 11:00 до 18:00.
«Пушкинская карта» – федеральный проект популяризации культурных мероприятий среди молодежи, который позволяет посетителям от 14 до 22 лет бесплатно посещать культурные учреждения. Для этого им необходимо оформить специальную карту номиналом 5 тысяч рублей, потратить которые можно на билеты в организации культуры.
«Ночь музеев в Екатеринбурге – 2022»
21 мая 2022 года
Детская программа: 11:00 – 18:00
Основная программа: 19:00 – 02:00
Подробности на сайте ночьмузеев.екатеринбург.рф
Загрузка комментариев