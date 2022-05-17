Ночь музеев в Екатеринбурге

21 мая в Екатеринбурге в шестнадцатый раз состоится ежегодный культурный проект «Ночь музеев», который объединит более 130 музеев, галерей, выставочных пространств. Одним из важных новшеств этого года стала «Пушкинская карта», с помощью которой можно оплачивать билеты на некоторые культурные события, в том числе на мероприятия «Ночи музеев».

В частности, обладателям «Пушкинской карты» 21 мая будут доступны любые события «Ночи музеев» на следующих площадках:

– Екатеринбургский музей изобразительных искусств,

– Музей наивного искусства,

– Культурно-просветительский центр «Эрмитаж-Урал»,

– Центр истории камнерезного дела имени А. К. Денисова-Уральского,

– Музей истории Екатеринбурга

– Центр городских практик «Дом Маклецкого»

– Фотографический музей «Дом Метенкова»

– Водонапорная башня на Плотинке

– Музей «Литературная жизнь Урала XIX века»

– Музей «Литературная жизнь Урала ХХ века»

– Мемориальный дом-музей П. П. Бажова

– Дом-музей Ф. М. Решетникова

– Дом-музей Д. Н. Мамина-Сибиряка

– Музей ВДВ «Крылатая гвардия»

– Музей военной истории «Свердловск: Говорит Москва!»

– Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ

Кроме того, с помощью «Пушкинской карты» можно приобрести билеты на отдельные мероприятия:

– События основной программы «Ночи музеев» (с 19:00 до 02:00) на площадке Музейного центра «Гамаюн».

– Экскурсионные программы в Музее кукол и детской книги «Страна чудес» (кроме авторских мастер-классов в 18:00 и 19:00).

– Экскурсионную программу «Бажовы. Мама» в музее Павла Бажова в Сысерти.

– Спектакль «Я уеду» в Камерном театре.

– Спектакль «Уральская этномозаика» в Театре юного зрителя.

Пометка о том, что событие можно оплатить с помощью «Пушкинской карты» содержится в программах площадок на официальном сайте ночьмузеев.екатеринбург.рф. Обратите внимание, что, в связи с большим потоком посетителей, участие в мероприятиях «Ночи музеев» может потребовать предварительной записи. Всю информацию об этом лучше предварительно уточнять на сайте ночьмузеев.екатеринбург.рф в описании программ.

Кроме того, «Ночь музеев в Екатеринбурге» ежегодно организует специальную детскую программу, бесплатную для посетителей до 18 лет. Детская программа пройдет 21 мая с 11:00 до 18:00.

«Пушкинская карта» – федеральный проект популяризации культурных мероприятий среди молодежи, который позволяет посетителям от 14 до 22 лет бесплатно посещать культурные учреждения. Для этого им необходимо оформить специальную карту номиналом 5 тысяч рублей, потратить которые можно на билеты в организации культуры.

«Ночь музеев в Екатеринбурге – 2022»

21 мая 2022 года

Детская программа: 11:00 – 18:00

Основная программа: 19:00 – 02:00

Подробности на сайте ночьмузеев.екатеринбург.рф