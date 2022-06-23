«Ночь музыки»: карта мероприятий для тех, кому не спится (93 площадки)

Площадь перед Екатеринбургским цирком (улица 8 Марта, 43) станет главной хип-хоп сценой фестиваля Ural Music Night. Реперы со всей России исполнят свои песни, а танцоры в стилях брейк-данс и хоп посоревнуются в мастерстве.

Клуб EverJazz (улица Тургенева, 22) наполнится духом импровизации, ведь весь вечер на его сцене будут выступать профессиональные музыканты, играющие в жанрах джаз и фьюжен. Каждый из участников концерта прошёл серьёзный отбор в ходе традиционного конкурса EverJazz.

Стадион «Екатеринбург-Арена» (улица Репина, 5) станет площадкой для фестиваля «МЕХАНИКА», крупнейшего open-air на Урале. Ди-джеи со всей России сыграют свои зажигательные сеты в стиле техно.

Литературный квартал (улица Пролетарская, 14) превратится в центр бардовской песни. Мастера поэтического слова исполнят свои романсы под минималистичный аккомпанемент гитар, отдав таким образом дань памяти Михаилу Светлову, Булату Окуджаве и Владимиру Высоцкому.

Кульминацией фестиваля станет гала-концерт и акция «Светает» на площади около Театра драмы (Октябрьская площадь, 2). В этом году тут выступят группа «Браво» и камерный оркестр В-A-C-H. Вместе они исполнят знаменитую песню из мультфильма «Бременские музыканты» – «Ночь пройдёт, наступит утро ясное».

Полную программу фестиваля, а также перечень площадок можно найти на сайте организаторов.

Стоит отметить, что муниципалитет предусматривает возможность при необходимости ограничения движение по нескольким улицам города с 23:00 24 июня до 01:00 25 июня:

улица Бориса Ельцина (от проспекта Ленина до улицы Челюскинцев);

проспект Ленина (от улицы Карла Либкнехта до улицы 8 Марта);

проспект Ленина (от улицы Мамина-Сибиряка до улицы Тургенева).

Также с 00:00 22 июня до 00:00 27 июня на площади 1905 года будет запрещена парковка автомобилей.