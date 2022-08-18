Сотрудники отдела полиции № 12 Чкаловского района задержали 52-летнего мужчину, которого подозревают в краже сумки с деньгами из квартиры.

Ранее в дежурную часть территориального ОВД обратилась жительница одного из домов на улице Титова. Она сообщила, что накануне вернулась домой с вечерней смены и легла спать, забыв при этом закрыть входную дверь. Проснувшись утром, заявительница обнаружила, что не может найти сумку, в которой находился кошелек с деньгами в сумме 36 тысяч рублей, документы и ключи от работы. В целом порядок в квартире нарушен не был, каких-то подозрительных шумов ночью женщина не слышала.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, в составе которой кроме следователя, оперативных сотрудников и эксперта была и кинолог со служебно-розыскной собакой по кличке "Ночной дозор".

В ходе осмотра полицейский пес уверенно взял след и через пару минут привел сотрудников к соседской двери. В результате проверки адреса был установлен жилец - мужчина 1970 года рождения. Гражданин ранее к уголовной ответственности не привлекался, работал разнорабочим на стройках. В ходе проведенной с соседом работы полицейским удалось установить его причастность к хищению и получить признательные показания. Как было установлено, кража произошла в утреннее время, когда сосед заметил открытую дверь квартиры потерпевшей. Злоумышленник проник в жилище и взял первую попавшуюся ценную вещь — сумку, находившуюся у порога.

Благодаря острому чутью "Ночной дозор" смог безошибочно выявить запах, не принадлежащий хозяйке дома, и по следам отыскать его источник. Этот служебный пес может считаться настоящим ветераном: за шесть с лишним лет службы он раскрыл не одно преступление, не раз был на переподготовке, повышая мастерство "владения носом".

В отношении подозреваемого полицейскими возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража с незаконным проникновением в жилище". Максимальное наказание по данной статье составляет 6 лет лишения свободы.

Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила сохранности личного имущества, а также личной безопасности. Процент краж, совершаемых так называемым свободным доступом, достаточно велик. Кроме того, беспрепятственное проникновение в жилище может быть чревато совершением более тяжких преступлений, таких как грабеж, разбой или преступления против личности.

Источник: отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу