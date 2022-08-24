Новая профессия - продакт-менеджер

Разработка продукта, основным компонентом которого является программное обеспечение, является настоящим вызовом. Поэтому в ИТ-индустрии для управления продуктами все чаще нанимают продакт-менеджеров. Их задача — объединить знания из трех областей — бизнеса, технологий и UX — и использовать их для принятия бизнес-решений, связанных с разработкой продукта. На сайте можно узнать, как стать продакт менеджером от Михаила Карпова.

Управление продуктом

Роли менеджера по продукту различаются в зависимости от размера компании. В стартапах эту функцию изначально выполняют основатели. Они решают, как развить свою бизнес-идею, чтобы сделать ее прибыльной и масштабируемой. Однако с развитием компании возникает потребность в найме человека для управления продуктом и сотрудничества с ИТ. На этом этапе очень часто нанимают продакт-менеджера, которому делегируются некоторые обязанности.

Основные задачи идеального продакт-менеджера

На последующих этапах развития компании появляются дополнительные сотрудники, которые поддерживают процесс управления продуктом: исследователи и дизайнеры UX, аналитики данных и менеджеры проектов. Также может быть продуктовая команда. Возможно, но не обязано — бывает и так, что «специалисты по продукту» являются членами междисциплинарных команд, в которые также входят, в том числе, программисты и тестировщики.

Что делает продакт-менеджер в компании?

Менеджер по продукту ежедневно использует широкий спектр методов и инструментов для реализации видения и стратегии продукта, анализа потребностей пользователей, анализа данных и управления командой. Он работает в четырех разных областях: бизнес, технологии, UX и анализ данных.

Сферы деятельности идеального продакт-менеджера

Менеджер по продукту чаще всего является членом продуктовой команды, в которую входят: дизайнеры UX и UI, исследователи юзабилити и аналитики данных. Также это могут быть менеджеры проектов или скрам-мастера.

Роли и компетенции членов команды по управлению продуктом

Очень часто продакт-менеджер находится в авангарде продуктовой команды (например, в качестве руководителя продукта), поэтому он также должен обладать развитыми управленческими компетенциями.

Виды продуктов и роль продакт-менеджера

Работа команд продукта и разработки зависит от того, какие продукты создает компания и для кого. Две популярные модели, в которых работают производители продуктов:

B2C (business to client) — модель разработки продукта под нужды отдельного клиента.

B2B (бизнес для бизнеса) — модель производства продукции для нужд бизнес-клиента, т.е. предприятия. (Узнайте больше о бизнес-модели.

Как уже упоминалось, тип продукта влияет на обязанности и характер работы менеджера по продукту.