Новые клиенты банка «Открытие» разместили на сберегательных продуктах более 33 млрд рублей с начала сентября

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За три недели сентября клиенты оформили в два раза больше вкладов и накопительных счетов в банке «Открытие», чем за аналогичный период предыдущих месяцев. Количество активных сберегателей за это время выросло на 4%.

С начала сентября в банке открыто почти 170 тысяч новых сберегательных продуктов. Наиболее активным стал период федеральной рекламной кампании с участием амбассадоров банка – Константина Хабенского и Марины Кравец. Тогда клиенты открывали порядка 15 тысяч вкладов и накопительных счетов в день.


В сентябре почти 58% вкладов было оформлено в отделениях «Открытия» и 42% – в дистанционных каналах (против 52% в среднем за год). Рост доли вкладов, открытых офлайн, связан с желанием новых вкладчиков детально разобраться в особенностях продукта и получить личную консультацию непосредственно в офисе банка. При этом накопительные счета клиенты традиционно предпочитают оформлять онлайн. На этот канал в сентябре приходилось порядка 80% открытий.


Банк «Открытие» предлагает своим клиентам одни из самых привлекательных на рынке ставок по сберегательным продуктам. Доходность для новых сберегателей по вкладу «Первый» достигает 8%, по накопительному счету «Копилка» – 7,5% годовых (с учетом надбавки 1% годовых). Действующим клиентам банк предлагает оформить сезонный вклад «Осенний» со ставкой до 7% и накопительный счет «Копилка» под 6,5% годовых. 


Подробнее об условиях сберегательных продуктов можно узнать на сайте банка.


Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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