Нужна помощь! Полиция Екатеринбурга ищет угонщиков квадроцикла

Полиция Екатеринбурга ищет двух мужчин, которые накануне угнали у местного жителя квадроцикл Wels цвета хаки. Транспорт стоял возле одного из домиков в садовом товариществе "Шинный-1" (Чкаловский район). Стоит такой порядка 70 тысяч рублей. Момент преступления попал на камеры наружного видеонаблюдения.
По данному факту следственным подразделением отдела полиции № 13 возбуждено уголовное дело по признакам кражи. Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения подозреваемых. Расследование уголовного дела продолжается.
Преступникам грозит срок до пяти лет. Всех, кто узнал мужчин, просят звонить по номерам 219-93-97, 356-42-13, 356-43-55 или 02. Квадроцикл могут попытаться продать в сети интернет. В полиции напомнили, что покупать дорогие товары и средства передвижения без документов - опасно. Берегите свое имущество!
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