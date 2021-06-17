Объем активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысил 4 трлн рублей

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48340

Число клиентов ВТБ Капитал Инвестиции достигло 1,5 млн, поднявшись за год на 67%.

Объем клиентских активов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции превысил 4 трлн руб., увеличившись на 18% с начала года и на 59% за год. Наиболее активный рост пришелся на сегмент физических лиц: их активы увеличились на 27,5%, до 2,3 трлн рублей, за год данный показатель вырос почти вдвое. Объем активов юридических лиц с начала года повысился на 6,7%, до 1,7 трлн рублей, рост за год - 35%.

— В ноябре прошлого года мы перешагнули рубеж в 3 трлн руб. под управлением, и всего за полгода привлекли еще триллион рублей. Это говорит о том, что наши прогнозы относительно сохранения темпов роста интереса населения к инвестиционным продуктам, справедливы. Бум частных инвестиций в России продолжается. При этом рост активов ВТБ Капитал Инвестиции — выше средних показателей по рынку. Это высокая оценка нашей работы: мы гордимся тем, что нам доверяют. ВТБ Капитал Инвестиции будут и дальше прикладывать все усилия, чтобы оправдать ожидания своих клиентов. Мы видим, что частные инвесторы в России хотят учиться, чтобы лучше понимать, как работает фондовый рынок, поэтому прикладываем все усилия, чтобы повысить финансовую грамотность наших клиентов, делая инвестиции доступными и понятными. Мы планируем продолжать совершенствовать свою продуктовую линейку в сегменте коллективных инвестиций, развивать доверительное управление, инвестконсультирование, совершенствовать наше мобильное приложение ВТБ Мои Инвестиции, — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.

Суммарный торговый оборот клиентов ВТБ Капитал Инвестиции за первые 5 месяцев 2021 года превысил 14,7 трлн рублей, что в два раза больше данного показателя за аналогичный показатель 2020 года (7,4 трлн рублей). Стремительно растет аудитория мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции: число ежедневно использующих его клиентов с начала года увеличилось на 75%, до 350 тысяч человек. Ежедневно в мобильном приложении совершается порядка 1 млн сделок, обороты по которым стабильно выше 100 млрд рублей в день. Линейка ПИФов под управлением ВТБ Капитал Инвестиции достигла в мае текущего года 60 фондов. Чистое привлечение в паевые инвестиционные фонды за первые 5 месяцев 2021 года более чем в два раз превысило показатели аналогичного периода 2020 года: 31,2 млрд рублей против 14,6 млрд рублей. Стоимость чистых активов ПИФ выросла за год на 74% и превысила 200 млрд рублей по данным на 31 мая 2021 года. Доходы ВТБ Капитал Инвестиции за 5 месяцев 2021 года достигли 11,5 млрд рублей, что в 1,8 раз больше, чем за январь-май 2020 года.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/48340

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2021 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – Еньшин Алексей Михайлович.При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined