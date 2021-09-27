Объявленный в федеральный розыск вор попался на краже продуктов в Екатеринбурге

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Воришка попытался стащить продукты из "Ленты".

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии поймали 33-летнего продуктового вора, находящегося в федеральном розыске. Мужчину задержали в торговом центре "Лента" на улице Академика Сахарова, сработала тревожная кнопка. Информацию о воришке сверили с оперативным учетом, оказалось, что пойманный вор находился в федеральном розыске также за совершение кражи.

При проверке по учетам выяснилось, что задержанный числится в федеральном розыске за совершение аналогичного преступления. С начала августа текущего года мужчина скрывался от органов дознания города Шадринска Курганской области. Его доставили фигуранта в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сообщили в пресс-службе Росгвардии по Свердловской области

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