Обновленному парку на Уралмаше быть!

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Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов распорядился выделить в 2023 году 6 млн рублей на проектно-изыскательские работы по благоустройству летнего парка «Уралмаш».

«Это необходимая фаза, без которой благоустройство общественного пространства не начать. Обновленному парку на Уралмаше быть», — написал мэр в своем Telegram-канале.

Весной этого года проводили онлайн-голосование по выбору территории, которую благоустроят на федеральные деньги — по проекту «Формирование комфортной городской среды».


Первое место в Екатеринбурге занял Преображенский парк в Академическом (проект его реконструкции поддержали 123 099 жителей), «Уралмаш» стал вторым (93 617 голосов). Агитационную кампанию за парк «Уралмаш» организовал и активно поддерживал депутат Алексей Вихарев.


Мы вместе обеспечили этот грандиозный результат на голосовании, вместе просили поддержать наш парк, занявший второе место в России. Я очень благодарен Алексею Валерьевичу Орлову, что поддержал нас и всех жителей Уралмаша в нашей борьбе за парк. Уверен, что уже скоро летний парк Уралмаш получит новую жизнь и будет радовать горожан долгие годы. - прокомментировал Алексей Вихарев

В парке «Уралмаш» планируют произвести кардинальные изменения при минимальном вмешательстве в сложившуюся экосреду. В частности, строители обновят все дорожки, устроят несколько детских площадок для детей различных возрастов, зоны для занятия спортом (баскетбол, стритбол, настольный теннис), освещение, поставят скамейки и урны.

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