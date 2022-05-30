Образовалась пробка: в центре Екатеринбурга столкнулись два трамвая

В понедельник утром, 30 мая, в центре Екатеринбурга на Радищева столкнулись два трамвая. Из-за ДТП один из вагонов сошел с рельсов.
Очевидцы засняли происходящее на камеру.
— Как так-то?! Там все живы? — цитирует свидетеля происшествия E1.RU.
На место прибыли спасательные службы. В паблике «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте» добавили, что движение автотранспорта парализовано в обе стороны.
В конце марта НАША рассказывала, как в Екатеринбурге прямо на остановке автобус влетел в троллейбус.
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