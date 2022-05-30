Образовалась пробка: в центре Екатеринбурга столкнулись два трамвая

В понедельник утром, 30 мая, в центре Екатеринбурга на Радищева столкнулись два трамвая. Из-за ДТП один из вагонов сошел с рельсов.

Очевидцы засняли происходящее на камеру.

— Как так-то?! Там все живы? — цитирует свидетеля происшествия E1.RU.

На место прибыли спасательные службы. В паблике «Инцидент Екатеринбург» во «Вконтакте» добавили, что движение автотранспорта парализовано в обе стороны.