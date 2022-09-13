Общественники оценили работу свердловской полиции на выборах

Председатель региональной Общественной палаты Александр Левин, Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, руководитель Общественной наблюдательной комиссии Владимир Попов и представитель Общественного совета при ГУ МВД Владимир Мезенцев положительно оценили деятельность органов внутренних дел гарнизона по итогам охраны правопорядка во время подготовки и проведения Единого дня голосования.

В обеспечении безопасности на территории 94-х муниципальных образований, где функционировали 2512 участковых избирательных комиссий, было задействовано 8184 сотрудника ОВД, 140 курсантов УрЮИ МВД РФ, 690 бойцов Росгвардии, 1226 охранников ЧОП, 254 члена ДНД, 26 казаков. На случай осложнения оперативной обстановки имелся резерв. Полицейские, которые в Единый день голосования несли службу на избирательных участках, также могли проголосовать.

— В ГУ МВД по Свердловской области функционировала рабочая группа, следившая за обстановкой на Среднем Урале и координировавшая деятельность дежуривших нарядов полиции. С поставленной задачей личный состав гарнизона справился в полном объеме, не допустив на избирательных участках чрезвычайных происшествий и нарушений общественного порядка. Начальник главка генерал-лейтенант Александр Мешков поблагодарил на селекторном совещании всех, кто был задействован в важном мероприятии и дал поручение поощрить наиболее отличившихся, — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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