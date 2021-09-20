Обзор новых коммутаторов Huawei s5300

Коммутатор Huawei s5300 – продукт нового поколения, для производства которого использована новая высокопроизводительная аппаратная база и специальное программное обеспечение. Для всех моделей этой линейки характерна большая емкость портов, наличие гигабитных интерфейсов, отличающихся высокой плотностью. Благодаря им обеспечивается поддержка восходящих каналов 10 G.

Коммутаторы полностью соответствуют современным клиентским требованиям. Они являются новинками, которые походят для использования вместе с устройствами восходящей связи (как 1 G, так и 10 G). У них высокая плотность интерфейсов, широкий функционал и гибкая масштабированность.

Выпускает коммутаторы известная торговая марка Huawei. Она является китайским производителем телекоммуникационного оборудования, имеющим хорошую репутацию.

Функциональные возможности и высокая производительность

Подробно рассматривая коммутаторы Huawei s5300, нельзя не отметить их ключевые функции и характеристики.

В этой серии есть модели, соответствующие стандартам IEEE 802.3af, а также поддерживающие PoE. Использование таких функциональных возможностей позволяет устройствам подавать питание с помощью Ethernet к подключенным стандартным абонентам (это могут быть точки доступа Bluetooth или WLAN, а также IP-телефоны). Для каждого порта характерна допустимая мощность питания, которая не превышает 30 Вт.

Также у коммутаторов данного типа есть поддержка CE, у которой несколько экземпляров VPN. Это необходимо для создания изолированных условий для пользователей устройства с разными VPN. Так удается обеспечить безопасность их данных и существенно сократить объем инвестиций клиентов.

Еще одна особенность моделей Huawei s5300 – хорошая расширяемость. Также они поддерживают интеллектуальное стекирование, plug-and-play. При помощи нескольких устройств, подключенных с помощью кабелей, можно автоматически создать виртуальный коммутатор.

Еще у этих устройств есть поддержка улучшенного выборочного QinQ. Он нужен для добавления тегов к VLAN-пакетам внешней сети. При этом ACL-ресурсы не занимаются, а мультисервисные услуги предоставляются в полном соответствии с выдвигаемыми к ним требованиями.

У коммутаторов есть функция отслеживания IGMP, поддержка IGMP v1/v2/v3, фильтры IGMP. Полезное преимущество – наличие поддержки многоадресной репликации со скоростным режимом линии между VLAN.