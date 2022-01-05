Оформление ДТП аварийным комиссаром: когда вызывать

К сожалению, у каждого человека в жизни может сложиться ситуация на дороге, когда не избежать ДТП. Тут главное не паниковать и не скомпрометировать себя какими-то действиями, которые потом сотрудники ГАИ будут интерпретировать как попытку скрыть детали. Видели на дороге машины, которые обклеены надписями "Помощь при ДТП"? Это аварийные комиссары. Они являются сотрудниками специализированной службы, частично наделенной обязанностями сотрудников ГИБДД. Задача аварийного комиссара состоит в выезде на место аварии и помощи водителям в заполнении документов. Все это поможет в дальнейшем получить компенсацию со страховых компаний. Срочный вызов аварийного комиссара осуществляется сразу после ДТП. Чем раньше вы позвоните, тем быстрее вам помогут разрулить ситуацию и успокоить второго участника аварии, если у него есть какие-то претензии к вам.

Аварийным комиссаром может быть каждый?

Мы уже говорили, что это сотрудники специализированной службы. После прибытия на место ДТП они выявляют нарушителя и заполняют протокол по аварии, выполнив фиксацию места ДТП, а также определив места повреждений на кузове. Еще стоит отметить тот факт, что аварийный комиссар может выступать в роли свидетеля, если дело дойдет до суда.

Виды аварийных комиссаров:

Независимые эксперты. У них на руках обязательно должны быть лицензия от инспекции ГИБДД на осуществление деятельности аварийного комиссара. Не самый дешевый вариант, так как услуги независимых экспертов оцениваются на их усмотрение. Но при ДТП уже не приходится выбирать, правда?

Сотрудники страховой компании. Если у вас есть дополнительный договор к ОСАГО по услугам или полис КАСКО, там должен быть пункт «выезд специалиста в случае аварии».

Аварийный комиссар — это не просто человек, заполняющий документацию. У него есть знания в области юриспруденции, знания правил оказания первой медицинской помощи, стрессоустойчивость и ориентирование в законодательстве.

Куда звонить

На сайте https://csv66.ru вы можете заказать обратный звонок или позвонить по номеру телефона, указанному в разделе контактов. Независимые оценщики при подсчете суммы ущерба используют только реальные рыночные цены, они не отчитываются перед страховой компанией. Если вы попали в ДТП, включайте аварийку, устанавливайте знак «Аварийной остановки» и сразу вызывайте аварийного комиссара.