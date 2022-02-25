Около 200 екатеринбуржцев устроили пикет против введения войск на Украину

Накануне, 24 февраля, в Екатеринбурге более 200 человек устроили несанкционированную акцию протеста против военной спецоперации России на Украине. Отдельные люди начали выходить к памятнику Ленину напротив администрации города еще днем, к вечеру же там собралась толпа в несколько сотен человек.

Участники митинга скандировали «Нет войне», «Миру — мир», «Путин, выведи войска». Некоторые принесли с собой плакаты против войны. По данным Znak.com, на акции задержали, как минимум, девять человек, через какое-то время одного отпустили, однако точное количество задержанных доподлинно неизвестно. На них составили административные протоколы по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

К 19.09 у памятника начались задержания. Туда прибыли полиция и ОМОН. После этого часть протестующих двинулась в сторону Плотинки, сообщает telegram-канал «Свет. Екатеринбург». Ещё какое-то время протест проходил на площади Труда, а когда силовики подъехали туда, акция окончательно закончилась.

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