Около 200 екатеринбуржцев устроили пикет против введения войск на Украину

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Из них задержали, как минимум, девять человек.

Накануне, 24 февраля, в Екатеринбурге более 200 человек устроили несанкционированную акцию протеста против военной спецоперации России на Украине. Отдельные люди начали выходить к памятнику Ленину напротив администрации города еще днем, к вечеру же там собралась толпа в несколько сотен человек.


Участники митинга скандировали «Нет войне», «Миру — мир», «Путин, выведи войска». Некоторые принесли с собой плакаты против войны. По данным Znak.com, на акции задержали, как минимум, девять человек, через какое-то время одного отпустили, однако точное количество задержанных доподлинно неизвестно. На них составили административные протоколы по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».


К 19.09 у памятника начались задержания. Туда прибыли полиция и ОМОН. После этого часть протестующих двинулась в сторону Плотинки, сообщает telegram-канал «Свет. Екатеринбург». Ещё какое-то время протест проходил на площади Труда, а когда силовики подъехали туда, акция окончательно закончилась.


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