Около 200 садовых товариществ в Восточном округе Свердловской области уклоняются от оплаты за вывоз мусора

1 056 садовых товариществ в Восточном округе Свердловской области имеют договор с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. У 80% из них организованы контейнерные площадки. Например, в СНТ «Надежда» в Екатеринбурге этой весной сделали новую площадку для баков – теперь мусор оттуда вывозится по установленному графику. При этом больше, чем у половины СНТ отходы вывозят по нормативу.

Но около 200 садовых товариществ уклоняются от оплаты за услугу по обращению с ТКО и не желают переходить на организованный вывоз отходов. Так, долг за услуги по обращению с ТКО более чем в полмиллиона рублей числится за СНТ Екатеринбурга «Визовец 7/3», «Змеиная горка», «Сад им. Старых большевиков», «Чусовское».

«В последние годы люди стали чаще строить новые дома в садовых товариществах и жить там круглый год. Статус СНТ остаётся прежним, а риски переполнения контейнерных площадок и роста числа должников за оплату вывоза мусора увеличиваются», - комментирует директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Уклонение от услуги за вывоз мусора не поможет – она относится к обязательным коммунальным платежам, и её неуплата в срок приведёт к взыскиванию задолженности через суд. Также обязательно придётся организовать и площадку для сбора отходов.

«Садовое товарищество должно самостоятельно подобрать территорию для контейнерной площадки и сообщить нам о своём решении. После мы обследуем территорию СНТ, обращаем внимание на подъездные пути, разворотную площадку, наличие надземных коммуникаций. Всё хорошо — значит, принимаем площадку на обслуживание. Но если понимаем, что есть препятствия для проезда мусоровоза и сбора отходов, то предлагаем организовать помешковый сбор отходов на въезде в это СНТ», - поясняет заместитель директора по транспортированию и обращению с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Тесля.

Напомним, что сжигание отходов на садовых и дачных участках запрещено: огонь может стать причиной пожара, а едкий дым негативно воздействует на здоровье человека и окружающую среду. Так что пытаться экономить за вывоз мусор на этом не стоит. А вот перерасчёт за услугу, если человек временно переезжает из квартиры на дачу, сделать можно. Перерасчёт возможен только по месту прописки в многоквартирном доме. Для этого человеку необходимо обратиться в свою управляющую компанию с подтверждающими документами (справка от председателя о сезонном проживании в СНТ и т.д.) или написать об этом на нашу почту sab@sab-ekb.ru.