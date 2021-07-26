Около 200 садовых товариществ в Восточном округе Свердловской области уклоняются от оплаты за вывоз мусора

0
0

Недавно между садовыми некоммерческими товариществами «Дружба» и «Лесок» недалеко от Екатеринбурга ликвидировали незаконную свалку. Ранее региональный оператор ЕМУП «Спецавтобаза» вывез несколько тонн мусора с территорий недалеко от СНТ в Берёзовском городском округе и в Алапаевске. Появление незаконных свалок вблизи садовых товариществ – проблема, которой можно избежать, если бы во всех СНТ было организовано место для сбора отходов.


1 056 садовых товариществ в Восточном округе Свердловской области имеют договор с региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. У 80% из них организованы контейнерные площадки. Например, в СНТ «Надежда» в Екатеринбурге этой весной сделали новую площадку для баков – теперь мусор оттуда вывозится по установленному графику. При этом больше, чем у половины СНТ отходы вывозят по нормативу.

Но около 200 садовых товариществ уклоняются от оплаты за услугу по обращению с ТКО и не желают переходить на организованный вывоз отходов. Так, долг за услуги по обращению с ТКО более чем в полмиллиона рублей числится за СНТ Екатеринбурга «Визовец 7/3», «Змеиная горка», «Сад им. Старых большевиков», «Чусовское».

«В последние годы люди стали чаще строить новые дома в садовых товариществах и жить там круглый год. Статус СНТ остаётся прежним, а риски переполнения контейнерных площадок и роста числа должников за оплату вывоза мусора увеличиваются», - комментирует директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Уклонение от услуги за вывоз мусора не поможет – она относится к обязательным коммунальным платежам, и её неуплата в срок приведёт к взыскиванию задолженности через суд. Также обязательно придётся организовать и площадку для сбора отходов.

«Садовое товарищество должно самостоятельно подобрать территорию для контейнерной площадки и сообщить нам о своём решении. После мы обследуем территорию СНТ, обращаем внимание на подъездные пути, разворотную площадку, наличие надземных коммуникаций. Всё хорошо — значит, принимаем площадку на обслуживание. Но если понимаем, что есть препятствия для проезда мусоровоза и сбора отходов, то предлагаем организовать помешковый сбор отходов на въезде в это СНТ», - поясняет заместитель директора по транспортированию и обращению с ТКО ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Тесля.

Напомним, что сжигание отходов на садовых и дачных участках запрещено: огонь может стать причиной пожара, а едкий дым негативно воздействует на здоровье человека и окружающую среду. Так что пытаться экономить за вывоз мусор на этом не стоит. А вот перерасчёт за услугу, если человек временно переезжает из квартиры на дачу, сделать можно. Перерасчёт возможен только по месту прописки в многоквартирном доме. Для этого человеку необходимо обратиться в свою управляющую компанию с подтверждающими документами (справка от председателя о сезонном проживании в СНТ и т.д.) или написать об этом на нашу почту sab@sab-ekb.ru.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51658

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined