Ольга Шукшина откровенно расскажет о конфликте с матерью, сестрой, племянницей и единственным сыном в эфире «Секрета на миллион»

мя Ольги Шукшиной всё чаще появляется в СМИ в связи с её знаменитой матерью Лидией Федосеевой-Шукшиной. Пожилая женщина после развода с Бари Алибасовым оказалась в доме престарелых, и её дальнейшая судьба вызывает у людей беспокойство. Ольга Шукшина расскажет о том, почему приняла такое непростое решение, а также о состоянии здоровья Лидии Николаевны.

Возможно, если бы не конфликт Ольги и Бари Алибасова, Лидия Николаевна до сих пор была бы за ним замужем и жила бы дома. Однако семейной идиллии пришёл конец, и Ольга готова откровенно поговорить о том, как легко бывший муж распоряжался финансами её матери и почему она так настаивала на их расставании.

Со старшей сестрой, Марией Шукшиной, отношения у Ольги тоже непростые. За много лет у сестёр накопилось друг к другу много вопросов, которые превратились в обиды, поэтому они не общаются. Довольно резко в адрес родной тёти высказывается и дочь Марии Шукшиной, которая согласилась прийти в студию «Секрет на миллион» и озвучила свои причины застарелого конфликта.

Нелегко складываются у Ольги Шукшиной и отношения с единственным сыном. Мальчик рос без отца, замуж Ольга так и не вышла, а сына – в надежде на настоящее мужское воспитание – отдала в школу-интернат при монастыре.

С кем советовалась Ольга Шукшина, принимая такие непростые жизненные решения? Кто помогал ей во всём, а кто мешал? Есть ли надежда на то, что в знаменитой семье однажды всё-таки воцарится мир, Лидия Николаевна вернётся домой, а сёстры помирятся?