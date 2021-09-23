Онлайн-уроки по русскому языку в школе Skysmart

Русский язык с его суффиксами, пунктуацией и орфоэпическими нормами довольно сложен для изучения, поэтому знания нужно закреплять и наверстывать. И дело не только в экзаменах (ОГЭ и ЕГЭ).

Подготовка к экзаменам по русскому языку

Школьная программа по русскому языку очень насыщенная, поэтому в условиях школы ученики часто не успевают хорошо прорабатывать изучаемые темы, не говоря уже об интенсивной отдельной подготовке учащихся к форматам экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ). Здесь помогут факультативы, дополнительные часы после уроков, репетиторы или курсы. Например, можно пройти серию онлайн-уроков по русскому языку в школе Skysmart, предлагающей удобный формат проведения занятий – с помощью интерактивной платформы.

Идти никуда не нужно, достаточно иметь компьютер и доступ к интернету. Это хороший способ подтянуть знания, подготовиться к ОГЭ или ЕГЭ. Наглядные карточки, объяснение правил простыми словами, видеочат с учителем и никакой зубрежки, в общем, скучно на занятиях в Skysmart точно не будет.

Сложные темы и задания в ОГЭ и ЕГЭ

Русский язык и без привязки к экзаменам считается сложным предметом, это касается разных пунктов:

орфографии;

пунктуации (в запятых путаются и школьники, и взрослые);

стилистики;

орфоэпических норм и др.

В случае с экзаменами сложности часто возникают при написании изложения и сочинения. Причины разные, в том числе затруднения объясняются отсутствием достаточной практики в выполнении подобных заданий. Нередко допускаются ошибки в таких темах, как причастный и деепричастный оборот. Таких примеров можно привести еще много, вплоть до необходимости найти правильный подчинительный союз к предложению, что тоже вполне может вызвать затруднения у школьников.

Учите русский язык – это интересно и полезно

Закрыть пробелы по русскому языку и подготовиться к экзаменам так, чтобы чувствовать себя максимально уверенно, помогут дополнительные занятия. Ничего сложного в этом нет, благо учиться можно в режиме онлайн. На занятиях преподаватели прорабатывают темы школьной программы, разбирают особенности ОГЭ и ЕГЭ, мотивируют ребенка на изучение предмета.

Обязательно идет работа с сочинениями – ученики формируют умение точно и красиво выражать мысли письменно без стилистических и грамматических ошибок. Практика становится залогом успеха.

Но изучать русский нужно не только для успешной сдачи экзамена. Благодаря высокому уровню знаний и владения языком, человек красиво и выразительно изъясняется, с ним интересно общаться, ему проще убедительно доносить свои мысли и т.д. Все это важно как в обычной жизни, так и в деловой сфере.