Опасность фейерверков

Свердловское отделение Российского экологического общества предупреждает жителей Екатеринбурга о том, что фейерверки, которые многие будут запускать в новогоднюю ночь, могут быть опасны — как для самых людей, так и для флоры и фауны города.

Согласно исследованиям немецкого Tagespiegel, в новогоднюю ночь в кубометре атмосферного воздуха содержится на 800-850 микрограмм вредных частиц больше, чем в обычные дни, когда люди массово не устраивают салюты. Многие города ввели запрет на использование пиротехники — это не только Брюссель, Париж, Прага и Рим, но и Москва, где власти определили 189 площадок, на которых можно пускать фейерверки.

Канонада от салютов может повлечь гибель птиц, причем целых стай. Такие случаи нередки, правда, это больше актуально для небольших городов и сёл, вокруг которых есть много лесов, где гнездуются дикие птицы. В Екатеринбурге рекомендуется не устраивать фейерверки в парках, рощах и скверах, в лесных массивах.

Также мало хорошего от фейерверков получают и домашние животные. Новый год — время, когда пропадает большое количество собак. Они пугаются громких звуков и ярких вспышек и, дезориентированные, убегают от хозяев, а после не могут найти дорогу домой.

Упаковка из-под фейерверков, как правило, не перерабатывается. Более того, часто празднующие оставляют ее там, где запускали салют. Мы призываем убрать за собой упаковку и части, оставшиеся от пиротехники, после того, как всё прогорит и остынет. К сожалению, переработать коробки из-под салютов не получится.

Наконец, в Екатеринбурге перед Новым годом всегда появляется очень много нелегальных продавцов пиротехники, которые не могут гарантировать продажу качественного товара и того, что фейерверк не взорвётся в руках у того, кто его запускает. Сейчас в городе проходят рейды, сотрудники пожарных инстанций проверяют правила хранения пиротехнических изделий, сертификаты безопасности и условия реализации.

«Мы не призываем никого отказаться от фейерверков, ведь это многолетняя, даже многовековая традиция, связанная с празднованием Нового года. В декабре 1699 года Петр I издал свой знаменитый указ, в котором летоисчисление пошло с 1 января, и повелел подданным «в знак веселия каждому на своём дворе из небольших пушек, мушкетов учинить стрельбу и выпускать ракеты». Так что традиция — есть традиция, но если есть возможность сократить использование пиротехники, лучше сделать так», — отметил председатель свердловского отделения РЭО Алексей Вихарев.