Сервис "Вконтакте" опять тормозит. Сегодня, 1 июля, около 13.30 и плоть до 14.30 в работе приложения произошел сильный сбой. В это время зафиксировали больше 20 тысяч отчетов о сбоях. По информации сервиса downdetector, который фиксирует все ошибки интернет - провайдеров и популярных у населения сервисов, проблемы наблюдаются по всей России. Самые болевые точки - Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Уфа и, конечно же, Екатеринбург.