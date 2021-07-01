Опять все зависло! "Вконтакте" перестал работать по всей России

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В работе сервиса произошел сильный сбой.

Сервис "Вконтакте" опять тормозит. Сегодня, 1 июля, около 13.30 и плоть до 14.30 в работе приложения произошел сильный сбой. В это время зафиксировали больше 20 тысяч отчетов о сбоях. По информации сервиса downdetector, который фиксирует все ошибки интернет - провайдеров и популярных у населения сервисов, проблемы наблюдаются по всей России. Самые болевые точки - Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Уфа и, конечно же, Екатеринбург.

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Среди опрошенных у 63% пользователей не загружается сайт, у 31% - раздел "сообщения", а 6% людей не могут даже войти в социальную сеть. Известно, что работники службы "ВК" уже приступили к устранению неполадок в системе. Скоро все заработает!

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