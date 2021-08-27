Особенности и преимущества кредитов и ипотеки под залог недвижимости

Получить ипотеку не так-то просто как кажется. У банков множество требований к заемщикам: хорошая зарплата, работа и т. д. Многие не могут удовлетворить требования, даже если вполне справились бы с оплатой взноса. Яркий пример — молодые люди, которые могут иметь свое небольшое жилье, работать, но получать отказ от банков в силу небольшого возраста или не слишком впечатляющей заработной платы. В этом случае люди, нацеленные на результат, ищут другой способ купить квартиру, используя специальные варианты ипотеки, а не стандартные программы. В том числе, они интересуются, можно ли взять кредит под залог недвижимости и купить таким образом новую жилплощадь. Попробуем разобраться с помощью экспертов сайта Online Ipoteka.

Кредит или ипотека под недвижимость — кому подходит

Банки предлагают желающим взять займ с обеспечением два варианта кредитования: обычный кредит и ипотеку под квартиру. Если вы планируете покупать жилье (комнату, квартиру, дом), то правильнее брать именно ипотеку. По ней и проценты меньше, и условия выплаты обычно удобнее.

Ипотека под недвижимость бывает двух видов:

Под имеющуюся квартиру. В этом случае ваше жилье становится гарантом того, что вы выплатите долг.

Под покупаемую недвижимость. Строго говоря, практически все ипотечные продукты выдаются по такой схеме. Именно поэтому банк имеет право отобрать у вас квартиру, если вы перестали платить взносы.

Однако даже в случае с обеспечением, ипотеку дают не всегда. Часто нецелевой кредит получить проще. Если вам нужна небольшая сумма, то это лучший выбор.

Подойдет не всякая недвижимость

У банков довольно строгие требования к любому залоговому имуществу. Квартира, которая служит обеспечением кредита, тоже должна отвечать определенным стандартам. А именно:

находиться в здании с разумным износом (чаще всего не более 65%);

постройка не должна находиться в планах на снос, не должна попадать под реновацию;

здание должно быть жилым, иметь коммуникации;

в помещении не должно быть перепланировок, которые не прошли соответствующие этапы согласований.

Если вы берете кредит или ипотеку, собственник жилья не меняется. Однако банк получает определенные права на вашу квартиру, комнату, дом. Внимательно читайте договор.

Интересно, что некоторые банки разрешают брать заем под залог совместной недвижимости или даже чужой недвижимости, если собственник дал согласие на то, что квартира будет выступать обеспечением.

Преимущества ипотеки с обеспечением

Почему владельцы недвижимости стараются брать кредит под залог имеющейся квартиры? Дело в том, что это дает определенные преимущества. А именно:

помогает снизить процентную ставку, т. к. банк видит, что у него есть гарантии, что вы точно выплатите деньги;

увеличивает шансы на положительное решение в спорных ситуациях, например, если у вас нестабильная зарплата, зависящая от премий, или срок работы на новом месте мал;

возможен отказ от различных страховок без санкций.

Взять ипотеку или кредит под имеющееся жилье можно. Более того, такой расклад позволяет получить более выгодные условия, чем если подавать заявку на займ без обеспечения. Но в любом случае важно внимательно изучать все условия и разумно оценивать свои силы, т. к. в случае невыплаты кредита придется возвращать долг, продав залоговое жилье.