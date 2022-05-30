Особенности правовой защиты товарного знака

Товарный знак нужно регистрировать и при необходимости защищать

Нередко возникают случаи, когда товарный знак приходится защищать. Когда перед компаниями встает необходимость доказывать свои права на ту или иную интеллектуальную собственность. Товарный знак входит в эту категорию. Конкуренты могут попытаться его копировать, присвоить себе и начать наносить на свои товары. Если знак официально зарегистрирован, любые подобные действия необходимо пресекать.

Виды товарных знаков

Есть несколько способов его выражения, включая:

слова (например, название фирмы – Coca-Cola, Samsung и т.д.);

графические изображения (логотипы и пр.);

комбинированные сочетания (слова с изображениями).

Товарный знак следует регистрировать сразу. Нельзя раскручивать бренд без наличия правовых оснований на него, иначе логотип или название может запросто присвоить себе конкурент и любой другой желающий для маркировки собственной продукции. Если интеллектуальная собственность зарегистрирована, тогда при любых нарушениях бизнесу нужна защита права на товарный знак, которую могут предоставить специалисты с опытом, профессионально работающие в этом направлении.

Регистрация товарного знака представляет собой процесс, проходящий в несколько этапов. Заявителю необходимо подать заявку в Роспатент, предварительно убедившись, что бренд можно оформить (проверить, нет ли совпадений). Проверку помогут осуществить специалисты, они же возьмут на себя решение остальных вопросов, в том числе грамотно подготовят документы (в соответствии с требованиями).

Защита интеллектуальных прав бизнеса в досудебных спорах и в суде

Специалисты помогут решить вопрос в досудебном порядке и защитить интересы правообладателей в суде, обеспечат защиту по разным объектам интеллектуальной собственности, включая товарные знаки и авторские права. Свои права нужно отстаивать, и делать это лучше в связке с профессионалами.

Решение спорных вопросов

Обычно предприниматели заказывают комплексные услуги, когда специалисты занимаются всеми вопросами. На первом этапе они изучают ситуацию, консультируют клиента, собирают доказательства и готовят необходимые документы. По возможности споры решаются в досудебном порядке.

Отстаивать права, связанные с защитой товарного знака и других видов интеллектуальной собственности, всегда лучше со специалистами. Это сэкономит время и нервы, поможет добиться желаемого решения.

Профессионалы решают разные вопросы – оспаривают претензии, добиваются получения от нарушителя компенсации и наложения на него штрафов со стороны государственных структур, отстаивают права доверителя в суде и т.д.

В завершение еще раз подчеркнем, что если возникают какие-то нарушения, за товарный знак нужно бороться, это важно для бизнеса.