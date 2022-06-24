Особенности признания банкротства физического лица

Обычно, когда физическое лицо принимает решение о необходимости оформления кредита, им заранее просчитывается несколько вариантов его возращения. Но даже такие расчеты порой не могут учитывать разные виды форс мажорных обстоятельств, из-за которых, ранее взятый кредит оказывается у некоторых лиц не выплаченным. И в такой ситуации, единственным вариантом, позволяющим избавится от такого долга, который не представляется возможным выплатить, является признание себя банкротом.

Но просто прийти в банк и заявить о том, что платить ранее оформленный у них кредит платить нечем, и тем самым избавится от такого вида долга, не получится. Ведь необходимо доказать, что действительно финансовых возможностей осуществить выплату кредита, нет. Только в этом случае, появится возможность осуществить списание долга.

Все дело в юридических тонкостях

Хоть со стороны может показаться, что доказать платежную несостоятельность физического лица невозможно. В действительности, если к этому процессу будут привлечены юристы юридического центра «ФАВОРИТ» предоставляющего тут https://favorit-consult.ru/article/spisanie-dolgov-pri-bankrotstve-fizicheskih-lic юридические услуги, направленные на помощь клиенту в получении им официального статуса банкрота.

То можно не сомневаться, что списание имеющихся долгов не заставит себя долго ждать. И все потому что, этот юридический центр, каждому клиенту обещает точный срок, за который его специалисты смогут справиться с подобной задачей. Если же, по каким-то причинам, это не удастся, тут гарантируется возврат средств, за которые клиентом была тут заказана услуга признания банкротства.