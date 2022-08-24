Особенности ремонта в квартире, купленной в новостройке

Приобретение недвижимости в новостройке подразумевает не только покупку новой мебели, техники, аксессуаров. Для начала потребуется сделать ремонт, так как далеко не все застройщики сдают квартиры уже с ремонтом. Более того, многим инвесторам это нравится. Обустроить свое жилье с нуля — это отличная возможность сразу же все выполнить с учетом собственных предпочтений и пожеланий.

Когда можно начинать ремонт в новостройке?

На странице https://www.lsr.ru/ekb/kommercheskaya-nedvizhimost/ можно ознакомиться с тем, какие новостройки сдаются в ближайшее время, и выбрать подходящую квартиру. Но не всегда сразу же после приобретения недвижимости можно приступать к ее отделке.

Очень важно учитывать, что ремонт в новостройке возможен строго после того, как пройдет усадка здания. Дело в том, что сам по себе многоквартирный жилой дом — очень тяжелая конструкция. Такое сложное сооружение потребует определенного времени для того, чтобы под ним просел грунт.

Но разные варианты новостроек предполагают разное количество времени, которое уходит на усадку. К примеру, в новостройке из монолитных плит процесс занимает около 1 года. Срок усадки панельных домов варьируется от 2 до 3 лет. Дольше всего усадка проходит в кирпичных домах. Ремонтировать квартиры в новостройке, которая построена из такого материала, рекомендуется минимум через 2-3 года после сдачи жилья, так как полностью усадка занимает 6 лет.

Последовательность ремонта в новостройке

Итак, если уже можно начинать обустройство квартиры, то для начала следует определить этапы ремонта. Последовательность будет такова:

подготовительный комплекс работ;

черновая отделка;

предчистовая отделка;

финишная отделка.

Но усадка новостройки важна только для предчистовых и чистовых работ. Поэтому не стоит сразу же, пропуская основные этапы, начинать с финишной отделки.

Отделка квартиры в новостройке

Первый шаг в осуществлении ремонта — подготовительные работы. Если есть план немного изменить пространство, то на данной стадии нужно делать перепланировку. Начать рекомендуется с узаконивания процедуры. Только потом сносят стены и создают новые дверные проемы.

Затем уже производится черновой ремонт, который подразумевает подготовку поверхностей к следующим процедурам. Когда основные этапы выполнены, не нарушая порядок работ, следует переходить к предчистовой отделке. Учитывая особенности поверхностей, производится выравнивание пола и стен. Обычно своими руками это сделать проблематично. Поэтому стоит доверить процедуру профессионалам.

Чистовая отделка

Затем проводится шлифовка поверхностей, производится подбор материалов. Далее можно клеить обои, укладывать паркет, ламинат, стелить линолеум, ковролин. На кухне, в ванной комнате или совмещенном санузле оптимально использовать керамическую плитку. Учитывая все эти советы, можно выполнить качественный ремонт в новостройке, избежав распространенных проблем в виде трещин, перекосов или отхождения материала, и не переделывать его в ближайшие несколько лет.