Осторожно, пробка! Из-за ДТП в Екатеринбурге встали трамваи

В Екатеринбурге образовалась пробка из трамваев. Сегодня утром, 13 декабря, на перекрестке улиц Луначарского - Энгельса в оба направления временно приостановили трамвайное движение из-за столкновения двух легковых автомобилей Toyota Camry. Машина врезались друг в друга прямо на трамвайных путях. Как уточнили НАШЕЙ в УГИБДД Екатеринбурга, в результате ДТП никто не пострадал, но машины получили механические повреждения.

По данным сервиса "Яндекс. Карты" пробка растянулась километр по проспекту Ленина (от Восточной до Гагарина в направлении Уральского Федерального Университета). Также движение парализовано по улице Луначарского от Куйбышева до Малышева. Выбирайте пути объезда!

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