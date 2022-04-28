Осужден екатеринбуржец, ограбивший 50 магазинов

В Белоярском районном суде по материалам полиции осудили екатеринбуржца, обвиняемого в серии краж со взломом из магазинов различных торговых сетей. Ему предстоит возместить ущерб потерпевшим организациям на сумму более 3 миллионов рублей.

Так, с марта 2019 года по февраль 2021, 28-летний гражданин Лобов в составе группы лиц проникал в помещения крупных сетевых предприятий, расположенных на территории Белоярского, Сысертского и Каменского районов Свердловской области для хищения табачной продукции.

— За одну ночную кражу Лобов с подельниками мог присвоить сигареты на 100 тысяч рублей. Конструктивное взаимодействие службы безопасности торговой сети «Монетка» и сотрудников уголовного розыска позволило выйти на след любителей чужого товара и изобличить их. Суд признал Лобова виновным в совершении более 50 краж. За причастность к нападениям на магазины его приговорили к 5 годам колонии общего режима. Также с него потребуют свыше 3-х миллионов рублей в качестве компенсации нанесенного ущерба, — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее в Екатеринбурге вор-эксгибиционист украл аккумулятор и снял штаны.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!