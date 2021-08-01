От 10 до 68 лет: участие в первых соревнованиях по триатлону в Екатеринбурге приняли порядка двухсот человек

0
Да!
0
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51693

В выходные в Екатеринбурге на территории Шарташского лесопарка впервые прошли соревнования по триатлону URALMAN SHARTASH. Мероприятие поддержали администрация города и депутат Екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев, который сам принял в нем участие и прошёл самую сложную дистанцию.

Площадка работала два дня. В первый день (субботу, 30 июля) прошли мастер-классы, активности для горожан и подготовка участников, во второй день (воскресенье, 31 июля) – соревнования. Гонка включала в себя три беспрерывных этапа из заплыва, заезда на велосипеде и бега. Участникам на выбор предлагались две дистанции – Sprint (плавание 750 м, на велосипеде 21,2 км и бег 5 км) и Olympic (плавание 1500 м, на велосипеде 40 км и бег 10 км).

«Дважды принимал участие в международных соревнованиях по триатлону. Поэтому не мог пропустить первую гонку в любимом городе. Вместе со мной участвовала младшая дочь Алиса, друзья и коллеги по медицинской фракции. Спасибо администрации города за то, что поддержали соревнования. Спасибо организаторам, что придумали и провели. Надеюсь, что это мероприятие станет ежегодным, а количество участников и сложность трассы будет расти», - отметил Алексей Вихарев.

Всего участие в URALMAN SHARTASH приняли 170 человек в возрасте от 10 до 68 лет из 28 городов России. Дистанции проходили как одиночные триатлеты, так и команды из трех человек, каждый участник которой преодолевал свой участок трассы. Формат эстафеты оказался популярен среди горожан и гостей города, организаторам даже пришлось увеличить лимит командной гонки на более простой «спринтерской» трассе за счет уменьшения количества индивидуальных участников.

«В Екатеринбурге есть все условия и инфраструктура для проведения соревнований по триатлону. А первый старт и его результаты показали, что есть спрос и подготовленные участники – как жители нашего города, так и гости из других городов. Выражаем благодарность сотрудникам Шарташского лесопарка и нашим спонсорам в организации и проведении соревнований», - прокомментировал организатор URALMAN SHARTASH Александр Торощин.

В планах сделать соревнования по триатлону ежегодными. Организаторы получили большое количество положительных отзывов от участников и гостей. Всего за два дня мероприятие посетили более 1000 человек - болельщиков и зрителей.

Да!
Скопироватьhttps://ngzt.ru/p/51693

Загрузка комментариев

Мы в социальных сетях:
Новости Екатеринбургаwww.ngzt.ru
ng@ng66.ru
Редакция+7 (343) 287-16-66
Рекламная служба+7 (343) 287-29-02
мы в соцсетях
О насПравила и условия сайтаПользовательское соглашение
ПартнерамКонтактыПлатежи
© 2022 Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ruЕкатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, офисы 808 (8 этаж)
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ПИ ТУ66-01834
выдано Роскомнадзором 05.02.2021
Учредитель - OOO "Каталог 66"
Директор – Кстенин Сергей Иванович.Главный редактор – И.о. Кстенин С.И..При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала ngzt.ru в печатных и Интернет-изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. Использование фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ.

Возрастная категория сайта 16+
Яндекс.Метрика
Рейтинг@Mail.ru
Для функционирования сайта используются файлы cookies. Оставаясь на сайте вы соглашаетесь с использование этой технологии

undefined