От 10 до 68 лет: участие в первых соревнованиях по триатлону в Екатеринбурге приняли порядка двухсот человек

Площадка работала два дня. В первый день (субботу, 30 июля) прошли мастер-классы, активности для горожан и подготовка участников, во второй день (воскресенье, 31 июля) – соревнования. Гонка включала в себя три беспрерывных этапа из заплыва, заезда на велосипеде и бега. Участникам на выбор предлагались две дистанции – Sprint (плавание 750 м, на велосипеде 21,2 км и бег 5 км) и Olympic (плавание 1500 м, на велосипеде 40 км и бег 10 км).

«Дважды принимал участие в международных соревнованиях по триатлону. Поэтому не мог пропустить первую гонку в любимом городе. Вместе со мной участвовала младшая дочь Алиса, друзья и коллеги по медицинской фракции. Спасибо администрации города за то, что поддержали соревнования. Спасибо организаторам, что придумали и провели. Надеюсь, что это мероприятие станет ежегодным, а количество участников и сложность трассы будет расти», - отметил Алексей Вихарев.

Всего участие в URALMAN SHARTASH приняли 170 человек в возрасте от 10 до 68 лет из 28 городов России. Дистанции проходили как одиночные триатлеты, так и команды из трех человек, каждый участник которой преодолевал свой участок трассы. Формат эстафеты оказался популярен среди горожан и гостей города, организаторам даже пришлось увеличить лимит командной гонки на более простой «спринтерской» трассе за счет уменьшения количества индивидуальных участников.

«В Екатеринбурге есть все условия и инфраструктура для проведения соревнований по триатлону. А первый старт и его результаты показали, что есть спрос и подготовленные участники – как жители нашего города, так и гости из других городов. Выражаем благодарность сотрудникам Шарташского лесопарка и нашим спонсорам в организации и проведении соревнований», - прокомментировал организатор URALMAN SHARTASH Александр Торощин.

В планах сделать соревнования по триатлону ежегодными. Организаторы получили большое количество положительных отзывов от участников и гостей. Всего за два дня мероприятие посетили более 1000 человек - болельщиков и зрителей.