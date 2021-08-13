От чего зависит выбор обручальных колец, на чем заострить внимание

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Классические обручальные кольца — это идеальный вариант, который вне времени, но и другие виды уверенно вошли в современную жизнь. Выбираем металл, форму и украшение обручальных колец.

Выбор обручальных колец — это очень приятная и волнующая процедура, но нелегкая. Ведь с кольцами связано столько примет, что впору легко растеряться: должны ли они обязательно быть золотыми, гладкими или с камнем, одинаковыми или разными, широкими или узкими и т.д. Конечно, классические обручальные кольца — это идеальный вариант, который вне времени, но и другие виды уверенно вошли в современную жизнь. Так что творческой личности, которая жаждет оригинальности, стоит посетить интернет-магазин "Бронницкий Ювелир", чтобы присмотреть там подходящие изделия, которые могут удовлетворить любой вкус.

Первый критерий — металл

Золото, платина, палладий — вот основные металлы для обручальных колец. Некоторые пары предпочитают серебро, но оно мягкое и за счет этого быстро изнашивается.

  • Золото. Отличается по пробе: 375, 585, 750, что говорит о количестве чистого металла в сплаве. Кроме того, золото различается по цвету: желтое, красное, белое. Красиво смотрятся кольца, выполненные из комбинации двух или трех цветов. Стоит знать, что белое золото примерно раз в два года придется покрывать свежим слоем родия для придания ему блеска.
  • Платина. Из белых металлов она выделяется своей плотностью, за счет чего ей не страшны царапины, также она постоянно сохраняет благородный сероватый оттенок.
  • Палладий. Близкий родственник платины, но более прочный и легкий. Устойчив к механических воздействиям, долго сохраняет блеск. Кольца из палладия встречаются реже, чем из других металлов и стоят дороже.

Кроме того, следует обратить внимание на поверхность изделия: классическая гладкая или с алмазной гранью, гравировкой. Алмазная грань выполняется в основном на золотых кольцах и может иметь вид самых разнообразных узоров. Гравировка бывает двух видов: выпуклая надпись, узор, или углубленная. Раньше гравировка наносилась только на внутреннюю сторону кольца, сейчас модно украшать внешнюю.

Второй пункт — нужны ли камни

Да, обручальное кольцо сейчас может выглядеть очень нетрадиционно и иметь как вставку из драгоценного камня (чаще всего это бриллиант), так и россыпь мелких бриллиантов или фианитов. Также популярным вариантом считается наличие нескольких небольших камней по всему периметру кольца.

Красиво, не поспоришь, но если вы не верите в приметы. Потому что некоторые люди считают, что гладкое кольцо символизирует гладкую супружескую жизнь, а камни на кольце означают препятствия в браке.

Ширина кольца

В этом вопросе не стоит ориентироваться на моду, ведь она изменчива, а кольцо вы будете носить всю жизнь. Поэтому доверяйте только своей интуиции. Хотите заявить всему миру, что вы любимы, — выбирайте широкое, но учтите, что на этом пальце еще одно кольцо будет неуместно. Если хотите носить помолвочное и обручальное вместе, выбирайте узкое изделие без камешка.

Кроме того, обратите внимание на форму: выпуклое кольцо будет неудобно сидеть на тонких пальцах, ровная поверхность более удобна в носке.

Многие молодожены выбирают парные кольца, чтобы они выглядели как дополнение друг друга. Но если у вас тонкие пальцы, а у мужчины массивные, выбор может быть затруднен, поэтому будет правильно подобрать изделия каждому, соответственно строению ладони и размеру пальца.

Главное — помнить о значении колец, которыми вы обмениваетесь. Это символ вашей крепкой и бесконечной любви.

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