От чего зависит выбор обручальных колец, на чем заострить внимание

Классические обручальные кольца — это идеальный вариант, который вне времени, но и другие виды уверенно вошли в современную жизнь. Выбираем металл, форму и украшение обручальных колец.
Классические обручальные кольца — это идеальный вариант, который вне времени, но и другие виды уверенно вошли в современную жизнь. Выбираем металл, форму и украшение обручальных колец.
Выбор обручальных колец — это очень приятная и волнующая процедура, но нелегкая. Ведь с кольцами связано столько примет, что впору легко растеряться: должны ли они обязательно быть золотыми, гладкими или с камнем, одинаковыми или разными, широкими или узкими и т.д. Конечно, классические обручальные кольца — это идеальный вариант, который вне времени, но и другие виды уверенно вошли в современную жизнь. Так что творческой личности, которая жаждет оригинальности, стоит посетить интернет-магазин "Бронницкий Ювелир", чтобы присмотреть там подходящие изделия, которые могут удовлетворить любой вкус.
Золото, платина, палладий — вот основные металлы для обручальных колец. Некоторые пары предпочитают серебро, но оно мягкое и за счет этого быстро изнашивается.
Кроме того, следует обратить внимание на поверхность изделия: классическая гладкая или с алмазной гранью, гравировкой. Алмазная грань выполняется в основном на золотых кольцах и может иметь вид самых разнообразных узоров. Гравировка бывает двух видов: выпуклая надпись, узор, или углубленная. Раньше гравировка наносилась только на внутреннюю сторону кольца, сейчас модно украшать внешнюю.
Да, обручальное кольцо сейчас может выглядеть очень нетрадиционно и иметь как вставку из драгоценного камня (чаще всего это бриллиант), так и россыпь мелких бриллиантов или фианитов. Также популярным вариантом считается наличие нескольких небольших камней по всему периметру кольца.
Красиво, не поспоришь, но если вы не верите в приметы. Потому что некоторые люди считают, что гладкое кольцо символизирует гладкую супружескую жизнь, а камни на кольце означают препятствия в браке.
В этом вопросе не стоит ориентироваться на моду, ведь она изменчива, а кольцо вы будете носить всю жизнь. Поэтому доверяйте только своей интуиции. Хотите заявить всему миру, что вы любимы, — выбирайте широкое, но учтите, что на этом пальце еще одно кольцо будет неуместно. Если хотите носить помолвочное и обручальное вместе, выбирайте узкое изделие без камешка.
Кроме того, обратите внимание на форму: выпуклое кольцо будет неудобно сидеть на тонких пальцах, ровная поверхность более удобна в носке.
Многие молодожены выбирают парные кольца, чтобы они выглядели как дополнение друг друга. Но если у вас тонкие пальцы, а у мужчины массивные, выбор может быть затруднен, поэтому будет правильно подобрать изделия каждому, соответственно строению ладони и размеру пальца.
Главное — помнить о значении колец, которыми вы обмениваетесь. Это символ вашей крепкой и бесконечной любви.
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