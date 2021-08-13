От чего зависит выбор обручальных колец, на чем заострить внимание

Выбор обручальных колец — это очень приятная и волнующая процедура, но нелегкая. Ведь с кольцами связано столько примет, что впору легко растеряться: должны ли они обязательно быть золотыми, гладкими или с камнем, одинаковыми или разными, широкими или узкими и т.д. Конечно, классические обручальные кольца — это идеальный вариант, который вне времени, но и другие виды уверенно вошли в современную жизнь. Так что творческой личности, которая жаждет оригинальности, стоит посетить интернет-магазин "Бронницкий Ювелир", чтобы присмотреть там подходящие изделия, которые могут удовлетворить любой вкус.

Первый критерий — металл

Золото, платина, палладий — вот основные металлы для обручальных колец. Некоторые пары предпочитают серебро, но оно мягкое и за счет этого быстро изнашивается.

Золото. Отличается по пробе: 375, 585, 750, что говорит о количестве чистого металла в сплаве. Кроме того, золото различается по цвету: желтое, красное, белое. Красиво смотрятся кольца, выполненные из комбинации двух или трех цветов. Стоит знать, что белое золото примерно раз в два года придется покрывать свежим слоем родия для придания ему блеска.

Платина. Из белых металлов она выделяется своей плотностью, за счет чего ей не страшны царапины, также она постоянно сохраняет благородный сероватый оттенок.

Палладий. Близкий родственник платины, но более прочный и легкий. Устойчив к механических воздействиям, долго сохраняет блеск. Кольца из палладия встречаются реже, чем из других металлов и стоят дороже.

Кроме того, следует обратить внимание на поверхность изделия: классическая гладкая или с алмазной гранью, гравировкой. Алмазная грань выполняется в основном на золотых кольцах и может иметь вид самых разнообразных узоров. Гравировка бывает двух видов: выпуклая надпись, узор, или углубленная. Раньше гравировка наносилась только на внутреннюю сторону кольца, сейчас модно украшать внешнюю.

Второй пункт — нужны ли камни

Да, обручальное кольцо сейчас может выглядеть очень нетрадиционно и иметь как вставку из драгоценного камня (чаще всего это бриллиант), так и россыпь мелких бриллиантов или фианитов. Также популярным вариантом считается наличие нескольких небольших камней по всему периметру кольца.

Красиво, не поспоришь, но если вы не верите в приметы. Потому что некоторые люди считают, что гладкое кольцо символизирует гладкую супружескую жизнь, а камни на кольце означают препятствия в браке.

Ширина кольца

В этом вопросе не стоит ориентироваться на моду, ведь она изменчива, а кольцо вы будете носить всю жизнь. Поэтому доверяйте только своей интуиции. Хотите заявить всему миру, что вы любимы, — выбирайте широкое, но учтите, что на этом пальце еще одно кольцо будет неуместно. Если хотите носить помолвочное и обручальное вместе, выбирайте узкое изделие без камешка.

Кроме того, обратите внимание на форму: выпуклое кольцо будет неудобно сидеть на тонких пальцах, ровная поверхность более удобна в носке.

Многие молодожены выбирают парные кольца, чтобы они выглядели как дополнение друг друга. Но если у вас тонкие пальцы, а у мужчины массивные, выбор может быть затруднен, поэтому будет правильно подобрать изделия каждому, соответственно строению ладони и размеру пальца.

Главное — помнить о значении колец, которыми вы обмениваетесь. Это символ вашей крепкой и бесконечной любви.