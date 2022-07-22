«Открытие Авто»: большинство автовладельцев Екатеринбурга не готовы покупать парковочные места

Согласно исследованию, 70% респондентов в Екатеринбурге не планируют приобретать парковочные места в ближайшее время. 25% устраивает парковка в своем дворе, 20% используют для парковки гараж или уже имеющееся машино-место, а 6% паркуются, где придется. Еще 14% автовладельцев Екатеринбурга считают, что приобретение парковочного места обойдется им слишком дорого. И наконец, 5% опрошенных заявили об отсутствии на рынке подходящих предложений. Женщин в большей степени, чем мужчин устраивает парковка возле дома (28% против 20% соответственно), а мужчины (31%) и респонденты старше 55 лет (38%) чаще владеют гаражом.

При этом 49% екатеринбургских автомобилистов в принципе готовы рассмотреть приобретение парковочного места при определенных условиях: 17% сделают это при наличии свободных средств, а 9% - в случае интересных кредитных предложений в этом сегменте. Еще 14% готовы вернуться к вопросу при появлении подходящих вариантов. И наконец, 9% намерены приобрести машино-место в любом случае, так как иначе не получится решить проблему с парковкой.

Специалисты также узнали, где автовладельцы Екатеринбурга оставляют авто, если надолго покидают город. Чаще, чем в других городах респонденты оставляют автомобиль на платной стоянке (42%), реже – у дома (37%), или в гараже (16%). Екатеринбургские водители используют гараж для хранения авто реже прочих опрошенных российских автовладельцев. Еще 14% просят присмотреть за «железным конем» друзей (чаще это вариант используют молодые автовладельцы в возрасте 18-30 лет – 15%).

«Открытие Авто» - блок автобизнеса в банке «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,8 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты «Открытие Авто» выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. 5 из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).